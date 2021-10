Πολιτική

Στυλιανίδης για φυσικές καταστροφές: Η ενημέρωση στο κέντρο της πρόληψης

Το Αλεποχώρι επισκέφθηκε ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Απένειμε τα εύσημα στους αξιωματικούς της Πυροσβεστικής.

Στο Αλεποχώρι μετέβη την Κυριακή ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Χρήστος Στυλιανίδης, μαζί με τον Υφυπουργό, Ευάγγελο Τουρνά, καθώς και τον αρχηγό του Πυροσβεστικού Σώματος, Αντιστράτηγο Στέφανο Κολοκούρη, όπου παρευρέθηκαν στην ημερίδα που διοργάνωσε ο δήμος Μεγαρέων, σε συνεργασία με την τοπική Πυροσβεστική Υπηρεσία, με θέμα “Ενημέρωση, οδηγίες και διαβούλευση σχετικά με τα πλημμυρικά φαινόμενα και την ασφάλεια των πολιτών”, παρουσία του αντιπεριφερειάρχη Δυτικής Αττικής, Ελευθέριου Κοσμόπουλου και του δημάρχου Γρηγόρη Σταμούλη.

«Πρόκειται για μια εξαιρετική πρωτοβουλία που αποδεικνύει την αξία της προληπτικής δράσης, αλλά και τη σημασία των συνεργειών μεταξύ πολίτη και κράτους για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής κρίσης. Παροτρύνουμε την Τοπική Αυτοδιοίκηση σε όλη τη χώρα να προχωρήσει σε αντίστοιχες ενημερωτικές πρωτοβουλίες. Το Πυροσβεστικό Σώμα βρίσκεται στη διάθεση των δήμων και των Περιφερειών για να συνδράμει με την τεχνογνωσία του. Η σωστή ενημέρωση, η πρόληψη, η ενίσχυση της ετοιμότητας, είναι κλειδιά για την ασφάλεια του πολίτη. Θερμά συγχαρητήρια στον διοικητή της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Μεγάρων, αντιπύραρχο Δημήτρη Καϊάφα και τον ανθυποπυραγό Ραφαήλ Αμοιρίδη, για την εξαιρετική παρουσίαση και την ουσιαστική συνεισφορά τους σε αυτό το μεγάλο στοίχημα, την προστασία της ανθρώπινης ζωής. Αυτή είναι η πρώτη μας προτεραιότητα» ανέφερε, μεταξύ άλλων, ο κ. Στυλιανίδης, αφού ευχαρίστησε θερμά τους αξιωματικούς της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Μεγάρων για την άριστη παρουσίαση, αλλά και την καθημερινή συνεισφορά τους στην ασφάλεια των κατοίκων.

Στη συνέχεια σε δηλώσεις του τόνισε: «Είναι η δεύτερη μου επίσκεψη εδώ στο Αλεποχώρι. Είχα έρθει αμέσως μόλις ανέλαβα τα καθήκοντά μου, διότι είχαμε εντοπίσει με τους ειδικούς ότι είναι μια περιοχή πάρα πολύ ευάλωτη, ειδικά μετά τις πυρκαγιές. Κάναμε τότε αυτοψία και καταλήξαμε σε συγκεκριμένα μέτρα. Ένα από αυτά ήταν να πραγματοποιηθεί ενημέρωση του πληθυσμού της περιοχής και να γίνει σχετική άσκηση, η οποία έχει προγραμματιστεί για τις 25 Οκτωβρίου.

Παρακολουθήσαμε μια εξαιρετική παρουσίαση από τον αξιωματικό του Πυροσβεστικού Σώματος. Είμαι εντυπωσιασμένος - και έχω παρακολουθήσει πολλές τέτοιες παρουσιάσεις σε όλη την Ευρώπη. Ήταν μια παρουσίαση που πραγματικά δείχνει το εξαιρετικό επίπεδο του Πυροσβεστικού Σώματος.

Θεωρώ ότι παρά την αγανάκτηση, την αναμενόμενη, των κατοίκων μετά τις πυρκαγιές, ήταν μια πολύ καλή εκδήλωση. Δημιούργησε πρώτα από όλα τη σαφή και καθαρή εικόνα ότι χρειάζεται να είμαστε όλοι πολύ προσεκτικοί και να ακολουθούμε τις οδηγίες της Πυροσβεστικής, ώστε σε περίπτωση πλημμυρικού φαινομένου, όλοι μαζί, με τη συνεργασία του δήμου, της Περιφέρειας, του Πυροσβεστικού Σώματος και της ΕΜΑΚ, να διασφαλίσουμε ότι δεν θα έχουμε απώλεια ζωής», ενώ προσέθεσε ότι ξεκίνησαν αντιδιαβρωτικά έργα στην περιοχή και συνεχίζονται. Ωστόσο, όπως είπε, «πρέπει να επιταχυνθούν οι διαδικασίες».

«Εμείς ως Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας θα επιμείνουμε και προς την Περιφέρεια και τον δήμο προς αυτή την κατεύθυνση με στόχο να επιταχυνθεί η ολοκλήρωσή τους. Γνωρίζουμε όμως ότι υπάρχουν πολλές παλιές αμαρτίες. Τα αντιπλημμυρικά έργα χρειάζονται χρόνο. Κατασκευάζονται τώρα τα αντιδιαβρωτικά, κορμοδέματα και κορμοφράγματα. Στην περίπτωση, ωστόσο, ενός πλημμυρικού φαινομένου, όλοι θα πρέπει να δράσουμε ως ένας άνθρωπος, υπό την καθοδήγηση του Πυροσβεστικού Σώματος. Αυτό είναι το μήνυμά μου: Οι ημερίδες, οι ενημερωτικές δράσεις είναι απαραίτητες. Ώστε ο πολίτης να έχει γνώση ότι η περιοχή του είναι ευάλωτη και να γνωρίζει πώς πρέπει να δράσει πριν και μετά την εκδήλωση του φαινομένου. Είναι λοιπόν σημαντικό, όπως ειπώθηκε και στην εξαίρετη παρουσίαση που παρακολουθήσαμε, όλοι να έχουμε υπόψιν μας πώς πρέπει να δράσουμε τη συγκεκριμένη στιγμή του κινδύνου», υπογράμμισε ο κ. Στυλιανίδης.

Σχετικά με την ημερίδα επεσήμανε ότι αυτό που έγινε σήμερα ήταν στο πλαίσιο της πρόληψης καθώς, όπως τόνισε, «η ενημέρωση του πολίτη βρίσκεται στο κέντρο της πρόληψης για όλες τις φυσικές καταστροφές». «Όσο περισσότερη η ενημέρωση, όσο καλύτερη η πρόληψη τόσο πιο έτοιμοι θα είμαστε την ώρα της κρίσης», κατέληξε ο κ. Στυλιανίδης.

Υπενθυμίζεται ότι η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας είχε επισκεφθεί το Αλεποχώρι στις 25 Σεπτεμβρίου, στο πλαίσιο πραγματοποίησης αυτοψίας στα αντιδιαβρωτικά έργα που είχαν δρομολογηθεί στην περιοχή μετά τις πυρκαγιές του καλοκαιριού στη Δυτική Αττική. Με την ευκαιρία της επίσκεψης, είχε αποφασιστεί η διενέργεια ενημερωτικής καμπάνιας για τους κατοίκους από την Τοπική Αυτοδιοίκηση, σε συνεργασία με την τοπική Πυροσβεστική Υπηρεσία, υπό την καθοδήγηση του Υπουργείου.

