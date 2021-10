Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός – Γκάγκα: Έχουμε χάσει τρεις 20χρονους αυτή την εβδομάδα

Το μήνυμα της με αφορμή τον θάνατο από κορονοϊό, ενός 28χρονου στην Κομοτηνή, σήμερα και η δραματική διαπίστωση, «Ήταν όλοι ανεμβολίαστοι».

Η αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας, Μίνα Γκάγκα, σε ανάρτηση της στο Facebook, αναφέρει ότι «πριν από λίγο χάσαμε 28χρονο από κορονοϊό στη Κομοτηνή».

Η κυρία Γκάγκα επισημαίνει ότι είναι ο τρίτος 20χρονος που χάνουμε αυτή την εβδομάδα και συμπληρώνει «Ήταν όλοι αναμεβολίαστοι».

Η ανάρτηση της Μίνας Γκάγκα:

Πριν από λίγο χάσαμε 28χρονο από κορονοϊό στην Κομοτηνή. Είναι ο τρίτος εικοσάχρονος που χάνουμε αυτή τη βδομάδα. Ήταν όλοι ανεμβολίαστοι.

Κάνω έκκληση, σας παρακαλώ, εμβολιαστείτε και προσέχετε! Καταλαβαίνω ότι πολλοί φοβάστε και έχετε απορίες.

Επικοινωνήστε μαζί μας, με γιατρούς και το υπουργείο, θα απαντήσουμε στις απορίες σας και θα συζητήσουμε τους προβληματισμούς σας. Θα δώσω σύντομα μια αποκλειστική τηλεφωνική γραμμή και ψηφιακό τρόπο επικοινωνίας μαζί μας, είμαστε εδώ για σας.

