Κοινωνία

Κορονοϊός: “Λουκέτα” και πρόστιμα σε επιχειρήσεις

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Οι έλεγχοι συνεχίζονται σε όλη την επικράτεια με βασικό στόχο τη διασφάλιση της εφαρμογής των ειδικών όρων λειτουργίας των επιχειρήσεων.

Συνολικά 107.700 ελέγχους διενήργησαν το Σάββατο οι αρμόδιες ελεγκτικές υπηρεσίες (ΕΛ.ΑΣ, Λιμενικό Σώμα, ΕΑΔ, ΔΙ.Μ.Ε.Α., Σ.ΕΠ.Ε, Περιφέρειες και Δημοτική Αστυνομία) και κατέγραψαν 366 περιπτώσεις παράβασης των μέτρων επιδημιολογικού συναγερμού.

Σύμφωνα με την Εθνική Αρχή Διαφάνειας επιβλήθηκαν πρόστιμα ύψους 108.750 ευρώ, ενώ 26 επιχειρήσεις υποχρεώθηκαν σε αναστολή της λειτουργίας τους για 7 ημέρες. Η Ελληνική Αστυνομία επιφορτίστηκε με τον κύριο όγκο των ελέγχων (98.050) και προχώρησε σε οκτώ συλλήψεις για παραβάσεις σχετικά με τους ειδικούς όρους λειτουργίας των επιχειρήσεων.

Οι κυριότερες παραβάσεις αφορούσαν σε μη χρήση μάσκας σε εσωτερικούς χώρους/ μη τήρηση αποστάσεων, μη ανάρτηση σε εμφανές σημείο των κανόνων λειτουργίας της επιχείρησης, μη ανάρτηση με έγγραφο ή ψηφιακό τρόπο του μέγιστου αριθμού καταναλωτών που επιτρέπεται να βρίσκονται εντός του καταστήματος, υπέρβαση του ορίου πελατών εντός των καταστημάτων και εξυπηρέτηση πελατών σε εσωτερικούς χώρους καταστημάτων εστίασης και κέντρων διασκέδασης χωρίς την κατοχή πιστοποιητικού εμβολιασμού ή νόσησης από την COVID-19.

Όπως σημειώνει η Εθνική Αρχή Διαφάνειας, «οι έλεγχοι συνεχίζονται σε όλη την επικράτεια με βασικό στόχο τη διασφάλιση της εφαρμογής των ειδικών όρων λειτουργίας των επιχειρήσεων και επίκεντρο τις περιοχές υψηλού εμπορικού ενδιαφέροντος. Παράλληλα, βρίσκονται σε εξέλιξη οι έλεγχοι με αντικείμενο την εφαρμογή των μέτρων για την υποχρεωτικότητα εμβολιασμού σε Μονάδες Φροντίδας Ηλικιωμένων (Μ.Φ.Η) και λοιπές προνοιακές δομές, επιπλέον διενεργούνται έλεγχοι σχετικά με την εφαρμογή του υποχρεωτικού μέτρου διαγνωστικού ελέγχου νόσησης από τον κορονοϊό COVID-19 σε υπαλλήλους του Δημοσίου που παρέχουν εργασία με φυσική παρουσία».

Ειδήσεις σήμερα:

WRC - Ράλι Ισπανίας: Νικητής ο Νεβίλ

Θεσσαλονίκη: Εκτροχιασμός αμαξοστοιχίας

ΚΙΝΑΛ – Παπανδρέου: σε εξέλιξη ο κύκλος των επαφών με τους υποψήφιους