Κώστας Σόμμερ – Βαλεντίνη Παπαδάκη: Μας δείχνουν για πρώτη φορά τον γιο τους!

Η οικογένεια είναι έτοιμη για βόλτα και μοιράζεται με τους ακουλούθους της ένα τρυφερό στιγμιοτυπο.

Ο Κώστας Σόμμερ και η Βαλεντίνη Παπαδάκη περνούν την πιο ευτυχισμένη περίοδο της ζωής τους, καθώς λίγο καιρό πριν έγιναν για πρώτη φορά γονείς.

Οι δύο τους έφεραν στον κόσμο τον καρπό του έρωτά τους στις 2 Σεπτεμβρίου και από τότε η ζωή τους έχει αλλάξει μια και καλή.

Η Βαλεντίνη Παπαδάκη έφερε στη ζωή ένα υγιέστατο αγοράκι, το οποίο θα ονομαστεί Ιάσονας.

Οι δυο τους διατηρούν πολύ ενεργούς λογαριασμούς στα social media και μοιράζονται σε αυτά στιγμές της καθημερινότητάς τους. Μάλιστα, ο Κώστας Σόμμερ δημοσίευσε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram μια οικογενειακή φωτογραφία, στην οποία μας δείχνει για πρώτη φορά το πρόσωπο του γιου του.

