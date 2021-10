Life

Εριέττα Κούρκουλου: έγκυος στο πρώτο της μωράκι

Η ανακοίνωση της εγκυμοσύνης της μετά από μήνες προσπαθειών και οι ευχαριστίες της.

Η Εριέττα Κούρκουλου ανακοίνωσε ότι είναι έγκυος μέσα από μια ανάρτησή της στο instagram.

Μετά από πολλές και επίπονες προσπάθειες, η κόρη του Νίκου Κούρκουλου και της Μαριάννας Λάτση ανακοίνωσε το ευτυχές γεγονός.

Ανέβασε μια φωτογραφία με τον σύζυγό της, Βύρωνα Βασιλειάδη στο instagram και όπως ήταν αναμενόμενο, τα σχόλια και οι ευχές «έπεσαν βροχή».

«Μια φωτογραφία στο ίδιο σημείο, αλλά με μια πολύ διαφορετική ανακοίνωση και ακόμα μεγαλύτερη αγάπη για τον άνθρωπο που στάθηκε δίπλα μου βράχος όλο αυτό τον καιρό.

Με τον γιο μας στην κοιλιά μου αυτή την φορά, εύχομαι σε όλες τις γυναίκες που προσπαθούν, να κρατήσουν σύντομα το παιδάκι τους αγκαλιά.

Χωρίς την δική σας αγάπη και υποστήριξη δεν θα βρισκόμασταν εδώ σήμερα!

Σας ευχαριστώ από καρδιάς γι’αυτό».

View this post on Instagram A post shared by Erietta Kourkoulou (@eriettakourkouloulatsi)

