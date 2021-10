Αθλητικά

ΠΑΟΚ - Βόλος: Απίθανο ματς στην Τούμπα

Ενα ασυνήθιστο σε διακύμανση και εξέλιξη παιχνίδι ήταν αυτό που έγινε στην Τούμπα, με τις δυο ομάδες της κορυφής του πρωταθλήματος και με τελικό ισόπαλο αποτέλεσμα 4-4 ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και τον Βόλο. Παιχνίδι με πολλές επιθέσεις, πολλά γκολ, πολλά αμυντικά λάθη από την πλευρά των γηπεδούχων, που είχαν και χαμένο πεναλτι, πολλές κίτρινες κάρτες και ανάλογα νεύρα, αλλά και με ωραία γκολ και συναρπαστική εξέλιξη.

Μόλις στο 13' ο Βόλος πήρε το προβάδισμα με ωραίο δυνατό βολέ του Τομ Φαν Βέερτ, που αξιοποιώντας την αδυναμία της άμυνας του ΠΑΟΚ να διώξει τον κίνδυνο, σούταρε δυνατά με το αριστερό κι άνοιξε το σκορ. Στο 18' ο Πουρίτα έχασε μοναδική ευκαιρία να διπλασιάσει τις επιτυχίες της ομάδας του, όταν αμαρκάριστος και ανενόχλητος μπήκε στην περιοχή του ΠΑΟΚ κι έκανε το σουτ, που έφυγε δίπλα από το δεξί δοκάρι του Πασχαλάκη.

Ο ΠΑΟΚ ευτύχισε με την συνδρομή και της τύχης να ισοφαρίσει στο 24', όταν σε κεφαλιά του Μιχαηλίδη η μπάλα βρήκε το κεφάλι του Γκρίλο και αλλάζοντας πορεία αναπαύθηκε στα δίχτυα του Κλέιμαν για να γίνει έτσι σύντομα το 1-1. Ο ΠΑΟΚ, αφού απέφυγε κακοτοπιές με τα λάθη και τις αδυναμίες της άμυνάς του, έκανε την πλήρη ανατροπή στο 30' με κοντινό πλασέ του Ακπομ, μετά από πρώτο δυνατό σουτ του Μπίσεσβαρ, απόκρουση του Κλέιμαν και ασίστ του Βιερίνια προς τον σκόρερ. Ο «Δικέφαλος» πήρε τις «στροφές» που ήθελε και στο 32' ο Αντρίγια Ζίβκοβιτς πέτυχε το τρίτο γκολ της ομάδας του (3-1), μετά από σέντρα του Μπίσεσβαρ, ασίστ του Ακπομ και δυνατό δεξί σουτ του σκόρερ, που δεν μπόρεσε να εξουδετερώσει ο τερματοφύλακας του Βόλου.

Στο 41', από σέντρα του Μπίσεσβαρ, ο Ακπομ έστειλε κοντινή κεφαλιά στην γωνία του Κλέιμαν, που αυτή την φορά επενέβη σωτήρια. Ομως, ο «καλπασμός» του ΠΑΟΚ ήταν ασταμάτητος και στο 42' ο Αντρίγια Ζίβκοβιτς πέτυχε το 4ο γκολ της ομάδας του και 2ο δικό του, με ωραίο σουτ, για να φθάσει στο υψηλότερο σημείο παραγωγικότητας η ασπρόμαυρη ομάδα, που σε διάστημα 18 λεπτών πέτυχε τέσσερα γκολ.

Το β΄ημίχρονο ήταν ολότελα απροσδόκητο, με τον Βόλο να κυριαρχεί. Ξεκίνησε όπως και το πρώτο για την ομάδα της Θεσσαλίας. Ο Μπαρτόλο εκμεταλλευόμενος ένα λάθος των αμυντικών του ΠΑΟΚ, στο 54', με έξυπνο ψηλοκρεμμαστό σουτ μείωσε σε 4-2, δίνοντας έτσι μια καλύτερη επιθετικά εικόνα για την ομάδα του. Δύο λεπτά αργότερα ήταν η σειρά του ΠΑΟΚ να φτάσει κοντά, αλλά και να χάσει το γκολ με τον Αουγκούστο, που σούταρε ψηλά από καλή θέση.

Το παιχνίδι δεν έχασε την ομορφιά του και στο 62' ο Βόλος ξαναμπήκε στο ματς με το τρίτο γκολ που σημείωσε ο Ροσέρο, λίγο μετά την είσοδό του στον αγώνα και με κεφαλιά μετά από σέντρα του Μπαριέντος και κακή συνεννόηση από τους Τέιλορ και Πασχαλάκη. Αμέσως μετά, από σουτ του Ακπομ, ο Κλέιμαν απέκρουσε σωτήρια για να παραμείνει το 4-3, σε ένα δεύτερο ημίχρονο με πρωταγωνιστή τον Βόλο, αλλά και καλό επιθετικό ποδόσφαιρο από τις δύο ομάδες της κορυφής.

Στο 77' ο ΠΑΟΚ κέρδισε πέναλτι σε μαρκάρισμα του Ακπομ από τον Τσοκάνη, αλλά ο Βιεϊρίνια δεν εκτέλεσε σωστά και ο Κλέιμαν μπλόκαρε. Το «γκραν γκινιόλ» παιχνίδι συνέχισε να συναρπάζει και στο 81' από ωραία σέντρα του Φεράρι, ο Ρινέρ με κεφαλιά παραβίασε την εστία του Πασχαλάκη για να γίνει έτσι το «βρετανικό» 4-4, που ήταν και το τελικό σκορ.

Διαιτητής: Καραντώνης (Ημαθίας)

Κίτρινες: Εσίτι, Ροντρίγκο, Μιχαηλίδης, Μουργκ - Νίνης, Φερνάντες, Μπαρτόλο, Φεράρι, Κλέιμαν.

Οι συνθέσεις:

ΠΑΟΚ (Ραζβάν Λουτσέσκου): Πασχαλάκης, Βιεϊρίνια, Μιχαηλίδης, Βαρέλα, Τέιλορ (71' Ροντρίγκο), Σβαμπ (70' Ελ Καντουρί), Εσίτι, Αουγκούστο, Μπίσεσβαρ (88' Μουργκ), Α. Ζίβκοβιτς (82΄ Μιτρίτσα), Άκπομ (82' Σφιντέρσκι).

ΒΟΛΟΣ (Γκιγιέρμο Αμπασκάλ): Κλέιμαν, Πουρίτα (56' Ροσέρο), Ρομέρο, Φεράρι, Γκρίλο, Τσοκάνης (79΄ Ρινέρ), Μπαριέντος {79' Νίνης), Ρεγκατίν, Φερνάντες (91' Γκιουλέν), Φαν Βέερτ, Μπαρτόλο.

