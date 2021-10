Κόσμος

Ο Μπιλ Κλίντον πήρε εξιτήριο από το νοσοκομείο

Συνοδευόμενος από τη σύζυγό του, Χίλαρι, αποχώρησε από το νοσοκομείο ο πρώην Πρόεδρος των ΗΠΑ.

Ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ Μπιλ Κλίντον πήρε εξιτήριο από το νοσοκομείο της νότιας Καλιφόρνιας όπου νοσηλευόταν και αποχώρησε συνοδευόμενος από τη σύζυγό του, την πρώην υπουργό Εξωτερικών Χίλαρι Κλίντον.

Ο Μπιλ Κλίντον, 75 ετών, νοσηλευόταν από την περασμένη εβδομάδα σε μονάδα εντατικής θεραπείας λόγω μιας λοίμωξης στο ουροποιητικό.

Ο πρώην πρόεδρος βρισκόταν στην Καλιφόρνια για μια εκδήλωση του Ιδρύματός του όταν, την περασμένη Τρίτη, πήγε στο ιατρικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Ιρβάιν της Καλιφόρνιας, παραπονούμενος για κόπωση.

