Πολιτική

ΚΙΝΑΛ - Λοβέρδος: Θα είμαι υποψήφιος, ο Παπανδρέου να εγγυηθεί την ενότητα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Δεν κάνει πίσω όσον αφορά στην υποψηφιότητά του για την ηγεσία του ΚΙΝΑΛ. Τι ζητά από τον Γιώργο Παπανδρέου.

Δεν κάνει πίσω ο Ανδρέας Λοβέρδος όσον αφορά στην υποψηφιότητά του για την ηγεσία του ΚΙΝΑΛ, ενώ ζητά από τον Γιώργο Παπανδρέου να εγγυηθεί την ενότητα του κόμματος και τη σοβαρότητα των διαδικασιών.

«Θέλω να σας πω κάτι και να το καταλάβετε καλά. Υπακούω μόνο στις θεσμικές αποφάσεις του κόμματος στις οποίες και συμμετέχω με την ψήφο μου ως στέλεχος του κόμματος. Ο κ. Παπανδρέου, όπως ο κ. Βενιζέλος και ο κ. Σημίτης πρέπει να βοηθήσουν την κα Γεννηματά εγγυώμενοι όλοι μαζί οι πρώην αρχηγοί την ενότητα του κόμματος και τη σοβαρότητα των διαδικασιών» τόνισε από το Καρπενήσι ο Ανδρέας Λοβέρδος.

«Άλλος ρόλος κατά τη δική μου γνώμη δεν υπάρχει. Όποιος όμως, απευθύνομαι σε όλα τα στελέχη και στον κ. Παπανδρέου, όποιος θέλει να κατέβει, υπάρχουν οι θεσμικές αποφάσεις του κόμματος και να τις τηρήσει. Δεν υπάρχει κατά τη γνώμη μου κάτι άλλο που μπορώ εγώ να πω. Θα είμαι υποψήφιος, είμαι ήδη υποψήφιος και όρισα σήμερα εκπρόσωπο μου στα ΜΜΕ μέχρι τις 5 Δεκεμβρίου τον Σπύρο Καρανικόλα. Είμαι εδώ και θα νικήσουμε. Στις 5 Δεκεμβρίου το βράδυ θα νικήσουμε. Το πρωί εκείνης της ημέρας θα κάνει εκλογές το ΚΙΝΑΛ και αν οι πολίτες με προτιμήσουν θα είμαι ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ» κατέληξε.

Κοιτάμε διαρκώς το μέλλον. Με σεβασμό στο παρελθόν αλλά κοιτάμε το μέλλον #Καρπενήσι #Andreas pic.twitter.com/I9qEuvk6Pj — Andreas Loverdos (@a_loverdos) October 17, 2021

Ειδήσεις σήμερα:

Ο Μπιλ Κλίντον πήρε εξιτήριο από το νοσοκομείο

Παναιτωλικός - ΟΦΗ: νίκη με ανατροπή και εντάσεις

Κορονοϊός: δεκάδες θάνατοι και 1712 νέα κρούσματα την Κυριακή