Κατερίνα Στικούδη: γέννησε το πρώτο της μωρό

Για πρώτη φορά μαμά έγινε η Κατερίνα Στικούδη, που γέννησε ένα υγιέστατο μωράκι.

Τις πιο όμορφες στιγμές της ζωής της βιώνει η Κατερίνα Στικούδη, αφού έφερε στον κόσμο τον πρώτο καρπό του έρωτα της με τον σύζυγο της, Βαγγέλη Σερίφη.

Μετά από 3 χρόνια γάμου, η Κατερίνα Στικούδη και ο Βαγγέλης Σερίφης επισφράγισαν τον έρωτα τους με τον καλύτερο τρόπο, με τον ερχομό του γιου τους.

