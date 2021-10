Πολιτισμός

Πέθανε ο Γιώργος Κακουλίδης

«Έφυγε» από τη ζωή σε ηλικία 65 ετών ο ποιητής και ζωγράφος Γιώργος Κακουλίδης.

Εγγονός γλύπτη και γιος του ζωγράφου Δημήτρη Κακουλίδη, γεννήθηκε στην Αθήνα το 1956 και σε νεαρή ηλικία ταξίδεψε με φορτηγά καράβια. Εμφανίστηκε στη λογοτεχνία το 1979 με την ποιητική συλλογή "Λίμπερτυ" (αναφορά στα ταξίδια του στη θάλασσα), από τις εκδόσεις "Κείμενα του Φίλιππου Βλάχου".

Το 1994 τιμήθηκε με το Διεθνές Βραβείο Καβάφη στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου. Ποίησή του έχουν μελοποιήσει ο Θάνος Μικρούτσικος, ο Νίκος Κυπουργός, ο Τάσος Μελετόπουλος, ο Στάμος Σέμσης και ο Νίκος Σαραγούδας με τον Γιώργο Τρανταλίδη.

Παράλληλα με τη συγγραφική του δραστηριότητα ασχολήθηκε και με τη ζωγραφική και είχε πραγματοποιήσει τρεις ατομικές εκθέσεις στην Αθήνα. Επί χρόνια αθρογραφούσε στην εφημερίδα "Ριζοσπάστης" μέσα από τη στήλη "Απόλυτο Ρόδο".

