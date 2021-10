Αθλητικά

Ολυμπιακός - Προμηθέας: “ερυθρόλευκο” το ντέρμπι κορυφής στο ΣΕΦ

Μόνος πρώτος με... κατοστάρα ξανά ο Ολυμπιακός μετά το ντέρμπι στο ΣΕΦ για την 3η αγωνιστική της Basket League.

Τα ριμπάουντ (39-21), επιθετικά και αμυντικά, έκαναν τη διαφορά στην άνετη νίκη του Ολυμπιακού, 108-75, επί του Προμηθέα, στο ντέρμπι κορυφής, στο ΣΕΦ, για την 3η αγωνιστική της Basket League. Μόνος του ο Χασάν Μάρτιν μάζεψε 8 «σκουπίδια» για τους «ερυθρόλευκους» που είχαν κορυφαίους σε παραγωγικότητα τους Βεζένκοφ (15π.), Ντόρσεϊ (14π.), ΜακΚίσικ (14π.) και Σλούκα (13π.).

Ο Τόμας Ουόκαπ ήταν μία ακόμη φορά ουσιαστικός σε δημιουργία (5 ασίστ) και εκτέλεση (8π.). Ο Ολυμπιακός που μετρά τρεις σερί κατοστάρες στο ελληνικό πρωτάθλημα φέτος απολαμβάνει πλέον μόνος το «ρετιρέ» του βαθμολογικού πίνακα, καθώς είναι η μόνη αήττητη ομάδα με τρεις αγώνες.

Από την ομάδα του Λουίς Κασιμίρο που βρέθηκε στο -19 στο 30ο λεπτό (78-59), ξεχώρισαν οι Ρέι (12π.), Ρογκαβόπουλος (11π.), Γκραντ (10π.), και Αγραβάνης (10π.). Αυτή ήταν η πρώτη ήττα των Αχαιών στη σεζόν και πλέον έχουν ρεκόρ 2 νίκες - 1 ήττα.

Ο πρόεδρος της ΚΑΕ Ολυμπιακός, Παναγιώτης Αγγελόπουλος, τίμησε τον Δημήτρη Αγραβάνη για την προσφορά του στην ομάδα του Πειραιά. Πριν το τζάμπολ της αναμέτρησης τηρήθηκε ενός λεπτού σιγή στην μνήμη του Γιάννη Κωσταλά.

Τα δεκάλεπτα: 28-24, 52-41, 78-59, 108-75

Ο Ολυμπιακός ξέφυγε με +9, 22-13, στα πρώτα λεπτά του αγώνα, χάρη στον επιθετικό «οίστρο» των Τάιλερ Ντόρσεϊ και Σάσα Βεζένκοφ, οι οποίοι σημείωσαν 10 και 7 πόντους αντίστοχα στα πρώτα δέλα λεπτά του ματς. Όμως οι Χαντ, Σβαρτς και Αγραβάνης έφεραν τον Προμηθέα στο καλάθι, 22-20 με σερί 7-0 των φιλοξενούμενων. Ο Ολυμπιακός που είχε τρία εύστοχα τρίποντα, όσα και οι Αχαιοί, στο πρώτο δεκάλεπτο, μάζεψε τα επιθετικά ριμπάουντ και απομακρύνθηκε, 28-24, με την ολοκλήρωση της 1ης περιόδου. Ο Κώστας Σλούκας παρέμεινε εύστοχος από την περιφέρεια, ο Ολυμπιακός ξέφυγε με +15 (48-33 στο 18’), για να κλείσουν το α΄ μέρος στο +11 (52-41) οι παίκτες του Γιώργου Μπαρτζώκα.

Αν και δεν ξεκίνησαν καλά οι «ερυθρόλευκοι» στην 3η περίοδο, με αποτέλεσμα να μείωσει στο -6 (59-53 στο 24’) ο Προμηθέας, μέσω της πιεστικής άμυνας εν συνεχεία και την καλή κυκλοφορία της μπάλας κατάφερε να ξεφύγει εκ νέου. Ο Σάσα Βεζένκοφ ανέλαβε μία ακόμη φορά φέτος να βγάλει από τη δύσκολη θέση τον Ολυμπιακό, για να κάνει επί μέρους σκορ 17-3 η ομάδα του Πειραιά και να προηγηθεί με + 20 (76-56 στο 29’). Μετά το 78-59 στο 30ο λεπτό, οι παίκτες του Γιώργου Μπαρτζώκα που προηγήθηκαν και με 35π. (105-70 στο 39’), έφτασαν στην τελική επικράτηση χωρίς να συναντήσουν αντίσταση.

Διαιτητές: Πουρσανίδης Γ., Πιτσίλκας, Μηλαπίδης

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Γιώργος Μπαρτζώκας): Ουόκαπ 8, Ντόρσεϊ 14 (2), Φαλ 9, Βεζένκοφ 15 (2), Παπανικολάου 6, Λούντζης 3 (1), Λαρεντζάκης 8 (1), Σλούκας 13 (3), Μάρτιν 6, Πρίντεζης 8 (2), Ζαν-Σαρλ 4, ΜακΚίσικ 14 (3)

ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΠΑΤΡΩΝ (Λουίς Κασιμίρο): Ρέι 12 (2), Γκραντ 10, Γκάντι 4 (1), Ρογκαβόπουλος 11 (1), Μάιλς 3 (1), Σβαρτς 8 (2), Χαντ 7, Αγραβάνης 10 (1), Γκίκας 6, Λάγιος 2, Μπαζίνας, Τανούλης 2

