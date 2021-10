Αθλητικά

Motrocross στα Γιαννιτσά: Αναβάτης έπεσε σε θεατές

Ατύχημα με θύματα θεατές σημειώθηκε σε αγώνα του πρωταθλήματος Motocross στα Γιαννιτσά.

(φωτογραφία αρχείου)

Δύο θεατές που παρακολουθούσαν τον αγώνα του Πανελλήνιου Πρωταθλήματος Motocross, στα Γιαννιτσά, τραυματίστηκαν και διακομίστηκαν στο νοσοκομείο.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες το ατύχημα σημειώθηκε όταν αναβάτης μοτοσικλέτας, που επιχειρούσε άλμα, έχασε τον έλεγχο με αποτέλεσμα η μοτοσικλέτα να προσκρούσει στην προστατευτική περίφραξη.

Στο σημείο της πρόσκρουσης υπήρχε μεταλλική κολώνα η οποία έπεσε πάνω στους θεατές με αποτέλεσμα να τραυματιστούν δύο απ΄αυτούς, ενώ δεν έγινε ακόμα γνωστό αν τραυματίστηκε και ο αναβάτης της μοτοσικλέτας.

Ο αγώνας διεκόπη, ενώ οι δύο τραυματίες διακομίστηκαν με ασθενοφόρα στο νοσοκομείο Γιαννιτσών.

