Πακιστάν: Σκότωσε τις δύο κόρες του και τα τέσσερα εγγόνια του

Καταζητείται από την Αστυνομία. Έβαλε φωτιά στο σπίτι τους, επειδή οι κόρες είχαν παντρευτεί παρά τη θέλησή του.

Ένας πατέρας στο Πακιστάν πιστεύεται ότι σκότωσε τις δύο κόρες του και τα τέσσερα παιδιά τους, βάζοντας φωτιά στο σπίτι τους επειδή εκείνες παντρεύτηκαν παρά τη θέλησή του.

Ο Μανζούρ Χουσάιν καταζητείται από την Αστυνομία με την υποψία ότι πυρπόλησε το σπίτι όπου κατοικούσαν οι αδελφές Φαουζία Μπίμπι και Χουρσίντ Μάι, σε ένα χωριό της επαρχίας Μουζαφαργκάργκ, στο κεντρικό Πακιστάν. Σύμφωνα με τον αξιωματικό της Αστυνομίας Αμπντούλ Ματζίντ, ο σύζυγος της Μάι σκοτώθηκε επίσης στην πυρκαγιά.

Η Μπίμπι παντρεύτηκε από έρωτα τον Μεχμπούμπ Άχμαντ πριν από 18 μήνες, παρά τις αντιρρήσεις του πατέρα της. «Το συμβάν αυτό είναι το αποτέλεσμα της αντιπαλότητας των δύο οικογενειών με αφορμή τον γάμο από έρωτα», σχολίασε ο Ματζίντ.

Ο Χουσάιν, ο καταζητούμενος ύποπτος, ζούσε σε ένα γειτονικό χωριό. Ο σύζυγος της Μπίμπι, ο Άχμαντ, είπε ότι δεν βρισκόταν στο σπίτι την ώρα της πυρκαγιάς και όταν επέστρεψε από τη δουλειά του, τις πρώτες πρωινές ώρες, το είδε να φλέγεται. Εκτός από τις δύο γυναίκες έχασαν τη ζωή τους ο γιος του Άχμαντ, ηλικίας μόλις τεσσάρων μηνών και τα τρία παιδιά της Μάι, ηλικίας 2, 6 και 13 ετών.

Εκατοντάδες γυναίκες στο Πακιστάν δολοφονούνται κάθε χρόνο από συγγενείς τους επειδή παντρεύονται χωρίς τη συγκατάθεσή τους, σύμφωνα με την Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων της χώρας, όπως υπογραμμίζει το Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων.

