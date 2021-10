Αθλητικά

Ατύχημα Motocross στα Γιαννιτσά: Μάχη για τη ζωή τους δίνουν οι τραυματίες

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ανήλικος ο ένας από τους δύο τραυματίες. Μάχη δίνουν για να κρατηθούν στη ζωή τους.

(φωτογραφία αρχείου)

Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύονται στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου της Θεσσαλονίκης οι δύο θεατές που τραυματίστηκαν στη διάρκεια αγώνα για το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Motocross, σε πίστα των Γιαννιτσών Πέλλας.

Οι δύο άτυχοι θεατές, ο ένας από τους οποίους ανήλικος, διακομίστηκαν αρχικά στο νοσοκομείο Γιαννιτσών, αλλά οι γιατροί διαπίστωσαν ότι ήταν σοβαρά τραυματισμένοι και στη συνέχεια τους μετέφεραν στο νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με πληροφορίες το ατύχημα σημειώθηκε όταν αναβάτης που συμμετείχε στους αγώνες, έχασε τον έλεγχο και η μοτοσικλέτα έπεσε πάνω σε προστατευτική περίφραξη και σε μεταλλική κολώνα με αποτέλεσμα να τραυματιστούν οι δύο άτυχοι θεατές.

Ο αγώνας διακόπηκε, ενώ προανάκριση για το ατύχημα διενεργείται από τις τοπικές αστυνομικές αρχές.

Ειδήσεις σήμερα:

Κορονοϊός: δεκάδες θάνατοι και 1712 νέα κρούσματα την Κυριακή



Εριέττα Κούρκουλου: έγκυος στο πρώτο της μωράκι

WRC - Ράλι Ισπανίας: Νικητής ο Νεβίλ