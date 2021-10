Πολιτική

ΠτΔ: Εγκαινίασε τις ανακαινισμένες εγκαταστάσεις της Διεθνούς Ολυμπιακής Ακαδημίας

Ο χαιρετισμός της Κατερίνας Σακελλαροπούλου από την Αρχαία Ολυμπία και το μήνυμα στο πνεύμα των Ολυμπιακών Αγώνων.

Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου εγκαινίασε τις ανακαινισμένες εγκαταστάσεις της Διεθνούς Ολυμπιακής Ακαδημίας στην Αρχαία Ολυμπία, εξαίροντας τη σημασία και τη δράση της Ακαδημίας, η οποία έχει εξελιχθεί σ' έναν φορέα με ξεκάθαρη διεθνή φυσιογνωμία, σταθερό εκπαιδευτικό και επιστημονικό προσανατολισμό πολυεπίπεδης μορφής, με στόχο πάντα την προάσπιση και την επιστημονική θεμελίωση του ολυμπιακού ιδεώδους.

Κατά τον χαιρετισμό της η κυρία Σακελλαροπούλου υποστήριξε ότι η Ακαδημία είναι ένα διεθνές φόρουμ ελεύθερης έκφρασης και ανταλλαγής ιδεών ανάμεσα σε άτομα με διαφορετικό υπόβαθρο, σε πνεύμα αλληλεγγύης, φιλίας και αμοιβαίου σεβασμού και εξέφρασε τη χαρά της, που εγκαινίασε τις ανακαινισμένες εγκαταστάσεις της Ακαδημίας, οι οποίες με το πέρασμα του χρόνου και κυρίως με την πυρκαγιά του 2007 είχαν υποστεί σοβαρές ζημιές και αλλοιώσεις. Εξέφρασε, επίσης, ευχαριστίες, προς τον πρόεδρο της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής Τόμας Μπαχ.

Όπως ανέφερε η Πρόεδρος «Χτισμένη στο έδαφος που φέρει ανάγλυφα τα ίχνη της αρχαιότητας, η Διεθνής Ολυμπιακή Ακαδημία συνενώνει το τοπικό και το παγκόσμιο και συνδυάζει το αθλητικό αλλά και το εκπαιδευτικό περιεχόμενο των Ολυμπιακών Αγώνων». Παράλληλα, υπενθύμισε, ότι τα μνημεία που είναι τοποθετημένα στον χώρο των εγκαταστάσεων της Ακαδημίας τιμούν τους τρεις εμπνευστές και ιδρυτές της, τον Πιερ ντε Κουμπερτέν, τον Καρλ Ντιεμ και τον Ιωάννη Κετσέα και επικυρώνουν το όραμα του Κουμπερτέν, πρώτου εμπνευστή της ιδέας του "Ολυμπισμού".

Παράλληλα, τόνισε ότι με αυτόν τον τρόπο ενισχύεται η σημασία της συνέχειας, καθώς ο αρχαίος αθλητισμός, ο σύγχρονος ολυμπισμός του Κουμπερτέν και ο τόπος της αρχαίας Ολυμπίας συνενώνονται στο εγχείρημα της Διεθνούς Ολυμπιακής Ακαδημίας, η οποία έχει χαρακτηριστεί "ακαδημαϊκό συμπλήρωμα των Ολυμπιακών Αγώνων".

Αναφερόμενη στο θεωρητικό πλαίσιο της ολυμπιακής εκπαίδευσης, όπως την είχαν οραματιστεί οι πρωτεργάτες της, επισήμανε ότι «περιλαμβάνει την έννοια της αρμονικής ανάπτυξης του ανθρώπου, την ιδέα της επιδίωξης της τελειοποίησης μέσω της υψηλής επίδοσης, την αθλητική δραστηριότητα εκούσια συνδεδεμένη με ηθικές αρχές όπως το fairplay και η ισότητα των ευκαιριών και τη σθεναρή απόφαση να εκπληρωθούν αυτές οι υποχρεώσεις, την έννοια της ειρήνης και της καλής θέλησης μεταξύ των εθνών, η οποία αντανακλάται στον σεβασμό και την ανεκτικότητα μεταξύ των ατόμων και την προώθηση της χειραφέτησης του ατόμου μέσω του αθλητισμού».

Ωστόσο, παρατήρησε, ότι πέρα από το θεωρητικό πλαίσιο, αυτό που κυρίως προσδιορίζει την Ακαδημία και που καθορίζει τη μοναδικότητα και τη δυναμική της Διεθνούς Ολυμπιακής Ακαδημίας, ανεξάρτητα από την επιστημονική της συνεισφορά, είναι το φιλελεύθερο πλαίσιο συνάντησης, συναναστροφής και συμβίωσης ανθρώπων από όλο τον κόσμο στην κοιτίδα των Ολυμπιακών Αγώνων, έναν χώρο ιστορικά και συναισθηματικά φορτισμένο. «Η Ακαδημία είναι ένα διεθνές φόρουμ ελεύθερης έκφρασης και ανταλλαγής ιδεών ανάμεσα σε άτομα με διαφορετικό υπόβαθρο, σε πνεύμα αλληλεγγύης, φιλίας και αμοιβαίου σεβασμού» σημείωσε.

Τέλος, ευχήθηκε ο μοναδικός αυτός εκπαιδευτικός διεθνής θεσμός, που φέτος γιορτάζει 60 χρόνια ζωής και λειτουργίας, να αντιμετωπίσει δυναμικά τις νέες προκλήσεις και να συνεχίσει το σπουδαίο έργο του. «Όλοι εμείς που βρισκόμαστε σήμερα εδώ, αλλά κυρίως όσοι μετέχουν στις συνόδους της Διεθνούς Ολυμπιακής Ακαδημίας, γίνονται πρωτίστως "προσκυνητές της ιστορίας", για να χρησιμοποιήσω μια φράση του Πιερ ντε Κουμπερτέν. Αλλά ταυτόχρονα, τιμώντας την ιστορία, κάτω από το μοναδικό φως αυτού του τόπου "με το οποίο δεν συγκρίνεται τίποτε εκτός από τον ίδιο τον νου", όπως έγραψε ένας ποιητής, χαράσσουν με αισιοδοξία το μέλλον» σημείωσε η κυρία Σακελλαροπούλου.

Στη συνέχεια, η Πρόεδρος της Δημοκρατίας παρέστη στην τελετή Διακήρυξης της Ολυμπιακής Εκεχειρίας στο Αρχαιολογικό Μουσείο Ολυμπίας, στο πλαίσιο της οποίας απηύθυνε χαιρετισμό υπογραμμίζοντας μεταξύ άλλων ότι «Η παύση των εχθροπραξιών μεταξύ των Ελληνικών πόλεων κατά την περίοδο των Ολυμπιακών Αγώνων, γνωστή από τον 8ο αιώνα π.Χ. ως Ολυμπιακή Εκεχειρία, δεν αποτελεί μονάχα επιβεβαίωση των αρετών του αρχαίου ελληνικού κόσμου και πολιτισμού. Συνιστά και μια πολύτιμη παρακαταθήκη για τις επόμενες γενιές».

Ακολούθως, υπογράμμισε ότι η υπογραφή της Ολυμπιακής Εκεχειρίας, που αναβιώνει ήδη από το 2016, στον ιερό χώρο της Αρχαίας Ολυμπίας, σε αγαστή συνεργασία του δήμου με το Διεθνές Κέντρο Ολυμπιακής Εκεχειρίας, προσδοκά να μεταδώσει το φιλειρηνικό μήνυμα των Αγώνων σε κάθε γωνιά του πλανήτη μας.

«Να γίνει το έναυσμα για την κατάπαυση του πυρός στις εμπόλεμες περιοχές, το διπλωματικό εφαλτήριο για την προώθηση του διαλόγου, της κατανόησης και της συμφιλίωσης σε κράτη ή εθνότητες που βρίσκονται επί δεκαετίες σε διαμάχη» συμπλήρωσε.

Καταλήγοντας, τόνισε ότι «αναθερμαίνοντας αυτή την ευγενική ιδέα, και πριν την τελετή αφής της Ολυμπιακής φλόγας για τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες «Πεκίνο 2022», δίνουμε σήμερα άλλη μια φορά την ίδια υπόσχεση πίστης στις αξίες της ειρήνης, της φιλίας και της αλληλεγγύης των λαών».

Στο πλαίσιο αυτό, συνεχάρη το Διεθνές Κέντρο Ολυμπιακής Εκεχειρίας για την σημαντική πρωτοβουλία του, όπως και τους Δημάρχους της Αρχαίας Ολυμπίας, της Ήλιδας και της Σπάρτης. «Εμπνεόμενοι από το παράδειγμα του Σπαρτιάτη νομοθέτη Λυκούργου, του Ηλείου βασιλιά Ιφίτου και του βασιλιά της Πίσας Κλεοσθένη, ανανεώνουν, σε μια κίνηση υψηλού συμβολισμού, την μακροβιότερη σύναψη ειρήνης, υπογράφοντας από κοινού την διακήρυξη της Εκεχειρίας, ενόψει των 24ων Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων και των 13ων Χειμερινών Παραολυμπιακών Αγώνων, στο Πεκίνο» τόνισε η Πρόεδρος και εξέφρασε την ελπίδα το περιεχόμενο αυτής της διακήρυξης, με τη βοήθεια του Ο.Η.Ε, να γίνει κάποτε και πράξη σε παγκόσμιο επίπεδο».

Είχε προηγηθεί η ξενάγηση της Προέδρου στο Αρχαιολογικό Μουσείο Ολυμπίας και ο εορτασμός των 100 χρόνων του Εκτελεστικού Συμβουλίου της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής. Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου και ο Πρόεδρος της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής Τόμας Μπάχ φύτεψαν συμβολικά από μια ελιά στον χώρο της Στήλης PierreDeCoubertin.

Αύριο, η Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου θα παραστεί στην Τελετή Αφής της Ολυμπιακής Φλόγας των XXIV Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων «Πεκίνο 2022» στο Στάδιο της Αρχαίας Ολυμπίας.

