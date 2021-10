Κοινωνία

Καμένα Βούρλα: συναγερμός για τουρίστες που χάθηκαν στο βουνό

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πρόκειται για ένα ζευγάρι Άγγλων, οι οποίοι ζήτησαν βοήθεια μέσω του 112.

Συναγερμός σήμανε το απόγευμα στις Αρχές για τον εντοπισμό ενός ζευγαριού Άγγλων τουριστών που χάθηκε στις πλαγιές του βουνού πάνω από τα Καμένα Βούρλα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το ζευγάρι επικοινώνησε μέσω του αριθμού έκτακτης ανάγκης «112» ζητώντας βοήθεια, καθώς είχε χαθεί στα μονοπάτια που οδηγούν γύρω από το βουνό και φτάνουν μέχρι το Μοναστήρι και την Καρυά.

Άμεσα αστυνομικοί από το ΑΤ Καμένων Βούρλων, με το Πυροσβεστικό Κλιμάκιο του Αγίου Κωνσταντίνου και την 7η ΕΜΑΚ, ξεκίνησαν τις αναζητήσεις, συνεπικουρούμενοι από κάτοικο των Καμένων Βούρλων, που γνωρίζει καλά την περιοχή και τον Πρόεδρο της Κοινότητας Δημήτρη Καραμανώλη.

Το στίγμα δείχνει πάνω από τα σχολεία, από κει όμως υπάρχουν τρία διαφορετικά μονοπάτια τα οποία μέσα στη νύχτα είναι πολύ δύσκολο να εξεταστούν γρήγορα.

Ειδήσεις σήμερα:

Ακρόπολη: συλλήψεις για πανό και σημαίες σε μνημείο

Ατύχημα Motocross στα Γιαννιτσά: Μάχη για τη ζωή τους δίνουν οι τραυματίες

Κορονοϊός: δεκάδες θάνατοι και 1712 νέα κρούσματα την Κυριακή