Γλυκά Νερά: βαπτίστηκε η μικρή Λυδία στην Αλόννησο

Το μωρό της δολοφονημένης Καρολάιν βαπτίστηκε σε μια κλειστή τελετή.

Στο ίδιο εκκλησάκι όπου πριν από πέντε μήνες κηδεύτηκε η μητέρα της, Καρολάιν, βαπτίστηκε η κόρη της, Λυδία.

Η βάπτιση έγινε στην Κοίμηση της Θεοτόκου, απέναντι από το σπίτι της Καρολάιν, εκεί που ζει η κόρη της, μαζί με τους παππούδες της.

Οι νονοί της Λυδίας επιλέχθηκαν από τη γιαγιά της και είναι τρεις φίλοι και συμμαθητές της δολοφονημένης από τον σύζυγό της, Καρολάιν. Ο Σωτήρης, η Φαίδρα και η Ναυσικά είναι τρεις νέοι από την Αλόννησο που σπουδάζουν σε διαφορετικές περιοχές της χώρας, ήταν όμως στενοί φίλοι της μητέρας της μικρής Λυδίας. Πλέον είναι εκεί για να στηρίξουν τη μικρή βαπτιστήρα τους.

Οι καλεσμένοι στη βάπτιση ήταν ελάχιστοι, περίπου 50 άτομα παραβρέθηκαν στο μυστήριο, δηλώνοντας έτσι και τη συμπαράστασή τους στη Σούζαν και τον Πάτρικ Κράουτς.

Το κάλεσμα για το μυστήριο έγινε τηλεφωνικά από την ίδια τη Σούζαν Κράουτς, ενώ παρόντες ήταν και οι γονείς του Μπάμπη Αναγνωστόπουλου, που διαχωρίζουν τη θέση τους από τον καθ’ομολογίαν δολοφόνο της Καρολάιν.

Το τελευταίο διάστημα, άλλωστε, όπως είχε μεταδώσει και ο ΑΝΤ1, βρίσκονται στο σπίτι τους στην Αλόννησο, διατηρώντας άριστες σχέσεις με την εγγονή τους, την οποία και βλέπουν πέραν της δικαστικής απόφασης.

