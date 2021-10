Αθλητικά

Το Λαύριο πέρασε νικηφόρα από τη Λάρισα

Οι φιλοξενούμενοι, με άμυνα για σεμινάριο στην τελευταία περίοδο, πανηγύρισαν το “διπλό”.

Με επιμέρους σκορ 9-25 στην 4η περίοδο, το Λαύριο επικράτησε με 66-75 της Λάρισας στο κλειστό της Νεάπολης, στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής της Basket League.

Οι Θεσσαλοί παρέμεναν στη διεκδίκηση της νίκης επί 30 λεπτά, αλλά η πιεστική άμυνα των παικτών του Χρήστου Σερέλη... τους μπλόκαρε και δεν κατάφεραν να βρουν απαντήσεις. Αυτή ήταν η 2η νίκη για τους φιλοξενούμενους, ενώ με τη 2η ήττα τους συμβιβάστηκαν οι παίκτες του Νίκου Παπανικολόπουλου.

Οι Κάρτερ (19 πόντοι, 4 ασίστ) και Γερομιχαλός (13 πόντοι, 6 ριμπάουντ, 5 ασίστ) ξεχώρισαν για το Λαύριο.

Στον αντίποδα η Λάρισα είχε κορυφαίους τους Χάντσον (20 πόντοι), Θριτ (15 πόντοι, 7 ριμπάουντ, 6 ασίστ) και Κρουμπάλι (12 πόντοι, 10 ριμπάουντ).

Τα δεκάλεπτα: 20-13, 38-35, 57-50, 66-75

Λάρισα (Νίκος Παπανικολόπουλος): Ουάσινγκτον 8, Χάντσον 20, Θριτ 15, Κρουμπάλι 12, Ζάρας 5, Τσαϊρέλης 2, Βισσαρίου, Σπυρόπουλος, Σαχπατζίδης, Σπαν 4, Καράμπελας.

Λαύριο (Χρήστος Σερέλης): Λιούις 9, Κάρτερ 19, Μουράτος 9, Κακλαμανάκης 7, Γκόινς 2, Νικολαϊδης, Σμιθ 2, Αμινού 6, Περσίδης 8, Γερομιχαλός 13.

