ΑΕΚ - Ατρόμητος: Ονειρεμένο ντεμπούτο για Γιαννίκη

Ο νέος προπονητής της Ένωσης δικαιώθηκε για τις ριζοσπαστικές αλλαγές του.

Με ιδανικό τρόπο ξεκίνησε η καριέρα του Αργύρη Γιαννίκη στον πάγκο της ΑΕΚ. Η Ένωση όχι απλώς επικράτησε 3-0 του Ατρόμητου στο ΟΑΚΑ στο πλαίσιο της 6ης αγωνιστικής της Super League, αλλά εκμεταλλεύτηκε την ισοπαλία της Τούμπας και ανέβηκε στη δεύτερη θέση της βαθμολογίας μαζί με τον ΠΑΟΚ και τον Βόλο. Τα γκολ σημείωσαν οι Αραούχο (24΄), Τσούμπερ (78΄πεν.) και Βράνιες (80΄).

Το «δόγμα Γιαννίκη» έγινε σαφές από την αρχή. Ο νέος προπονητής της Ένωσης δεν διστάζει να προβεί σε ριζοσπαστικές αλλαγές για να εξυπηρετήσει το πλάνο που έχει στο μυαλό του. Έτσι, ο Λάζαρος Ρότα και ο Γεράσιμος Μήτογλου ήταν οι πρώτες «εκπλήξεις» που επεφύλασσε ο 41χρονος τεχνικός στο αρχικό σχήμα της ΑΕΚ, αφήνοντας στον πάγκο τους Μισελέν, Τζαβέλλα. Επίσης διαρκή πίεση στα χαφ ασκούσαν οι Σιμόες, Σιμάνσκι που ξεκίνησαν στο 4-2-3-1.

Η ΑΕΚ άργησε να βρει τα «πατήματά» της κι αυτό είναι κάτι απολύτως λογικό. Ευτύχησε, ωστόσο, να προηγηθεί χάρη στην ατομική ποιότητα των παικτών της. Σπριντ του Λιβάι Γκαρσία από δεξιά, ασίστ στον Αραούχο και... 1-0 στο 24΄, στη μοναδική ευκαιρία των γηπεδούχων στο Α΄ ημίχρονο.

Ο Ατρόμητος ήταν εκ των πραγμάτων αναγκασμένος να βγει μπροστά και να πάρει κάποια μέτρα στο γήπεδο. Ήταν απειλητικός σε δύο περιπτώσεις με τον Κλωναρίδη, ο οποίος όμως είχε πολύ κακές επιλογές στην τελική προσπάθεια. Η ΑΕΚ «καθάρισε» το ματς στο 75΄ όταν ο Άμραμπατ κέρδισε πέναλτι από κακή εκτίμηση της φάσης από τον Γκαλβάο. Την εκτέλεση ανέλαβε ο Στίβεν Τσούμπερ ο Πίριτς απέκρουσε την πρώτη φορά, όμως το πέναλτι επαναλήφθηκε και αυτή τη φορά ο Ελβετός σκόραρε στο 78΄. Δύο λεπτά αργότερα (80΄) ο Όγκνιεν Βράνιες πέτυχε το 3-0 με κεφαλιά από κόρνερ του Μάνταλου, σκοράροντας για δεύτερη συνεχόμενη αγωνιστική, γεγονός που συμβαίνει για πρώτη φορά στην καριέρα του.

Έτσι η ΑΕΚ απέφυγε το «σκόπελο» μιας πρεμιέρας που πάντα κρύβει κινδύνους, παρουσιάζοντας κατά διαστήματα εξαιρετική εικόνα. Όσο για τον Ατρόμητο, εξακολουθεί να απογοητεύει παρά την δραστική ενίσχυση στις μεταγραφές του καλοκαιριού και να βρίσκεται στον «πάτο» της βαθμολογίας.

Διαιτητής: Γιάννης Παπαδόπουλος (Μακεδονίας)

Κίτρινες: Σιμάνσκι, Βράνιες - Γκαλβάο

Οι συνθέσεις:

ΑΕΚ (Αργύρης Γιαννίκης): Στάνκοβιτς, Ρότα, Βράνιες, Μήτογλου, Μοχαμάντι, Σιμάνσκι (68΄ Λε Ταλέκ), Σιμόες (84΄ Σάκχοφ), Γκαρσία (67΄ 'Αμραμπατ), Γέβτιτς (35΄λ.τρ. Μάνταλος), Τσούμπερ, Αραούχο (84΄ Ανσαριφάρντ)

ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ (Γιώργος Παράσχος): Πίριτς, Καστεγιάνο, Βασιλαντωνόπουλος, Στρούγγης, Χατζηϊσαίας, Γκαλβάο, Ντένιτς, Σάλομον, Κλωναρίδης, Μουνίθ (69΄ Σπιριντόνοβιτς), Κουλούρης (69΄ Μπεντινέλι)

* Με οκτώ πανέμορφα κουτάβια αγκαλιά μπήκαν στον αγωνιστικό χώρο οι παίκτες της ΑΕΚ. Τα σκυλάκια προσφέρονται για υιοθεσία μέσω της δράσης που έχει αναλάβει η ΠΑΕ ΑΕΚ σε συνεργασία με φιλοζωικές οργανώσεις.

* Με διάστρεμμα στον αριστερό αστράγαλο αποχώρησε στο 35΄ ο Γέβτιτς. Ο Ελβετός θα υποβληθεί αύριο σε εξετάσεις για να εκτιμηθεί η σοβαρότητα της κατάστασής του

