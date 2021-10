Κοινωνία

Καμένα Βούρλα: εγκλωβισμένο σε βράχους βρέθηκε το ζευγάρι των Άγγλων

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πάνω από μισή ώρα χρειάστηκαν οι πυροσβέστες για να μπορέσουν να τους οδηγήσουν με ασφάλεια από βραχώδες σημείο στο μονοπάτι.

(φωτό αρχείου)

Περισσότερο από τρεις ώρες αναζητούσε η ορειβατική ομάδα της 7ης ΕΜΑΚ αλλά και πυροσβέστες από την Φθιώτιδα, ένα ζευγάρι Άγγλων τουριστών που χάθηκαν στο βουνό πάνω από τα Καμένα Βούρλα. Η αναζήτηση άρχισε στις 5:30 το απόγευμα όταν ενημέρωσαν το "112", ενώ κρατούσαν συνεχώς επαφή με τους ανθρώπους που αναζητούσαν.

Λίγο μετά τις 9:00 το βράδυ οι δύο ομάδες της 7ης ΕΜΑΚ μπόρεσαν να τους προσεγγίσουν σε μία απόκρημνη ορεινή περιοχή, καθώς οι δυο τους ήταν εγκλωβισμένοι μέσα σε βράχους και δεν μπορούσαν να μετακινηθούν.

Πάνω από μισή ώρα χρειάστηκαν οι πυροσβέστες για να μπορέσουν να τους οδηγήσουν με ασφάλεια από το συγκεκριμένο βραχώδες σημείο στο μονοπάτι. Όπως αναφέρεται είναι καλά στην υγεία τους.

Αξίζει να σημειωθεί ότι δεν είναι η πρώτη φορά που τουρίστες οι οποίοι βρίσκονται στα Καμένα Βούρλα χάνουν τον προσανατολισμό τους όταν βρίσκονται στο βουνό. Όμως, τα περισσότερα από τα μονοπάτια στη συγκεκριμένη περιοχή έχουν σήμανση και οι επισκέπτες έχουν τη δυνατότητα να οδηγηθούν σε ασφαλές σημείο.

Ειδήσεις σήμερα:

Γλυκά Νερά: βαπτίστηκε η μικρή Λυδία στην Αλόννησο

Ολυμπιακός: δύσκολη νίκη επί του ΠΑΣ Γιάννινα

Πακιστάν: Σκότωσε τις δύο κόρες του και τα τέσσερα εγγόνια του