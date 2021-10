Κόσμος

Λάνκαστερ: πυροβολισμοί σε εμπορικό κέντρο (εικόνες σοκ)

Ασθενοφόρα κλήθηκαν γιατί υπήρξαν αναφορές για τραυματισμούς από σφαίρες και ποδοπάτημα.

Πολλά περιπολικά και ασθενοφόρα έσπευσαν σε ένα εμπορικό κέντρο στην πόλη Λάνκαστερ της Πενσυλβάνια, μετά από αναφορές για πυροβολισμούς.

Σύμφωνα με τον ιστότοπο LancasterOnline, η αστυνομία επιβεβαίωσε ότι κλήθηκε στο Park City Center γύρω στις 15.15, τοπική ώρα, όπου αναφέρθηκαν πυροβολισμοί. Διευκρίνισε ότι δεν υπάρχει άμεσος κίνδυνος για τους πολίτες και ότι το εμπορικό κέντρο θα παραμείνει κλειστό μέχρι αύριο. Ο ιστότοπος σημείωσε ότι τα ασθενοφόρα κλήθηκαν γιατί υπήρξαν αναφορές για τραυματισμούς από σφαίρες και ποδοπάτημα.

Σε βίντεο που αναρτήθηκαν σε ιστοτόπους κοινωνικής δικτύωσης διακρίνονται άνθρωποι να τρέχουν ουρλιάζοντας, αφού ακούστηκαν δύο πυροβολισμοί μέσα στο εμπορικό κέντρο. Σύμφωνα με άλλο τοπικό μέσο ενημέρωσης, τουλάχιστον ένας άνθρωπος τραυματίστηκε.

Δύο γυναίκες είπαν σε έναν δημοσιογράφο της York Daily Record ότι κρύφτηκαν στην ντουλάπα ενός καταστήματος αφού άκουσαν κραυγές και είδαν ανθρώπους να τρέχουν.

«Το Park City Mall είναι κλειστό λόγω ενός αστυνομικού συμβάντος. Δεν υπάρχει άμεση απειλή ή κίνδυνος για το κοινό αυτή τη στιγμή. Το εμπορικό κέντρο θα παραμείνει κλειστό μέχρι την Δευτέρα, 18 Οκτωβρίου» ανέφερε η αστυνομία. Λίγο αργότερα, αστυνομικοί είπαν ότι η κατάσταση έχει «σταθεροποιηθεί».

