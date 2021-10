Κόσμος

Λα Πάλμα – Ηφαίστειο: Καθηλωμένα τα αεροσκάφη λόγω τέφρας

Όλα τα αεροσκάφη παρέμειναν και σήμερα καθηλωμένα στο έδαφος, στο αεροδρόμιο της Λα Πάλμα, στα Κανάρια Νησιά, για δεύτερη συνεχόμενη ημέρα, λόγω της τέφρας που εκλύεται από το ηφαίστειο Κούμπρε Βιέχα.

Οι αεροπορικές εταιρείες ακύρωσαν 38 πτήσεις, οι περισσότερες μεταξύ των νησιών, που επρόκειτο να πραγματοποιηθούν σήμερα. Μόνο οι 4 από τις 34 προγραμματισμένες πτήσεις του Σαββάτου έγιναν κανονικά. Η τοπική αεροπορική εταιρεία Binter ανακοίνωσε ότι θα επαναλάβει τις πτήσεις «μόλις το επιτρέψουν οι συνθήκες».

Από την έκρηξη του ηφαιστείου έχουν προκληθεί σημαντικές ζημιές σε κτίρια και 7.000 άνθρωποι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τις εστίες τους. Ορισμένοι έχασαν τα πάντα όταν η λάβα κατάπιε τα σπίτια τους.

Η ισπανική κυβέρνηση και οι τοπικές αρχές αποδέσμευσαν 300 εκατομμύρια ευρώ για την ανοικοδόμηση του νησιού, τα έσοδα του οποίου προέρχονται κυρίως από τον τουρισμό και τις φυτείες μπανάνας.

Το ηφαίστειο δεν δείχνει σημάδια ότι η δραστηριότητά του θα σταματήσει σύντομα. «Είμαστε στο έλεός του», είπε χαρακτηριστικά ο επικεφαλής της τοπικής κυβέρνησης, Άνχελ Βίκτορ Τόρες.

