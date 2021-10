Life

Βαρύ πένθος για τις αδερφές Μαγγίρα

Τον θάνατο της μητέρας της ανακοίνωσε μέσω Instagram η Μπέττυ Μαγγίρα.

Δύσκολες ώρες βιώνουν οι αδερφές Μαγγίρα, αφού έφυγε από την ζωή η μητέρα τους.

Την δυσάρεστη είδηση για τον θάνατο της μητέρας της έκανε γνωστή με μια ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, η Μπέττυ Μαγγίρα.

Η ηθοποιός και παρουσιάστρια δημοσίευσε δύο φωτογραφίες της μαμάς της και με αυτόν τον τρόπο θέλησε να την αποχαιρετήσει.

