Πετρέλαιο: “Φωτιά” η τιμή του

Συνεχίζουν να ανεβαίνουν οι τιμές στο πετρέλαιο. Πότε ανοίγει η πλατφόρμα για το επίδομα θέρμανσης.

Οι τιμές του πετρελαίου αυξάνονται σήμερα στις ασιατικές αγορές.

Οι τιμές του πετρελαίου διεθνούς προέλευσης τύπου Brent αυξάνονται κατά 1,02% στα 84,86 δολάρια το βαρέλι.

Οι τιμές του αμερικανικού αργού πετρελαίου αυξάνονται κατά 1,19% στα 82,28 δολάρια το βαρέλι.

Επίδομα θέρμανσης: Πριν τα Χριστούγεννα η καταβολή του μεγαλύτερου τμήματος

Το ταχύτερο δυνατό και πριν από τις γιορτές των Χριστουγέννων θα καταβληθεί το μεγαλύτερο μέρος του επιδόματος θέρμανσης, σύμφωνα με πληροφορίες από ανώτερο αξιωματούχο του υπουργείου Οικονομικών. Επίσης να σημειωθεί ότι οι πληρωμές θα γίνουν και πάλι σε δύο δόσεις.

Η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή των αιτήσεων από τους δικαιούχους εκτιμάται ότι θα ανοίξει το αργότερο μέχρι το πρώτο 10ήμερο του Νοεμβρίου.

Το σύνολο του επιδόματος είναι αυξημένο, κατά 100% σε σχέση με πέρυσι και θα ανέλθει στα 168 εκατ. ευρώ. Παράλληλα λόγω της αναπροσαρμογής προς τα πάνω των κριτηρίων (εισοδηματικών και περιουσιακών), ο αριθμός των δικαιούχων εκτιμάται ότι θα υπερβεί το 1 εκατ. έναντι 707 χιλ. πέρυσι.

Το επίδομα θέρμανσης, που εφέτος θα δοθεί για πρώτη φορά και σε αυτούς που χρησιμοποιούν φυσικό αέριο, είναι αυξημένο έως και 68% (οικογένεια με τρία παιδιά).

Δείτε ΕΔΩ τους δικαιούχους και τα εισοδηματικά κριτήρια

