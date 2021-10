Κόσμος

Κλιματική αλλαγή - Ισραήλ: Γυμνή φωτογράφιση για να σωθεί η Νεκρά Θάλασσα (εικόνες)

Εκατοντάδες άνθρωποι ποζάρουν γυμνοί στο φακό του Σπένσερ Τιούνικ με φόντο τη Νεκρά Θάλασσα που αργοπεθαίνει από ξηρασία.

Σχεδόν 200 άνθρωποι πόζαραν γυμνοί, με τα σώματα βαμμένα άσπρα, για τον Αμερικανό φωτογράφο Σπένσερ Τιούνικ, με φόντο τη Νεκρά Θάλασσα, η οποία απειλείται από την ξηρασία.

Αυτή ήταν η τρίτη φωτογράφιση αυτού του είδους στις όχθες της Νεκράς Θάλασσας για τον 54χρονο καλλιτέχνη που είχε προσκληθεί από το υπουργείο Τουρισμού του Ισραήλ και τον δήμο της πόλης Αράντ.

Πάνω σε ένα φορτηγό, ο Τιούνικ, γνωστός για τις φωτογραφίσεις πλήθους γυμνών ανθρώπων, έδινε με μεγάφωνο τις οδηγίες του. Όπως εξήγησε, έβαψε τα σώματα των μοντέλων του με λευκό χρώμα παραπέμποντας στη βιβλική ιστορία της γυναίκας του Λωτ, η οποία μεταμορφώθηκε σε στήλη άλατος σε αυτήν την περιοχή.

Ο Νισάν Μπεν Χάμο, ο δήμαρχος της Αράντ, εξέφρασε την ελπίδα η φωτογράφιση αυτή να οδηγήσει στη συγκέντρωση πόρων για ένα νέο μουσείο στη Νεκρά Θάλασσα.

Η έκταση της λίμνης αυτής έχει μειωθεί κατά τον ένα τρίτο από το 1960 και συνεχίζει να μειώνεται κατά περίπου ένα μέτρο τον χρόνο. Με τον ρυθμό αυτό, αυτό το θαύμα της φύσης, ανάμεσα στο Ισραήλ, την Ιορδανία και τα Παλαιστινιακά Εδάφη, μπορεί να αποξηρανθεί τελείως μέχρι το 2050, σύμφωνα με τους ειδικούς.

Η αποξήρανση ξεκίνησε τη δεκαετία του 1960, όταν άρχισε η οικονομική εκμετάλλευση των υδάτων του Ιορδάνη, της βασικής πηγής ανεφοδιασμού της Νεκράς Θάλασσας.

