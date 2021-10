Αθλητικά

Γιαννιτσά - Ατύχημα Motocross: Αγωνία για τους τραυματίες - Δύο συλλήψεις

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σοβαρά τραυματισμένοι νοσηλεύονται στη ΜΕΘ του “Παπαγεωργίου” ένας 27χρονος και ένας 16χρονος.

Κρίσιμα θεωρούνται τα επόμενα 24ωρα για τους δύο θεατές, έναν 27χρονο και έναν 16χρονο, που νοσηλεύονται στη ΜΕΘ του νοσοκομείου “Παπαγεωργίου” στη Θεσσαλονίκη, μετά από το ατύχημα που σημειώθηκε στη διάρκεια αγώνα Motocross στα Γιαννιτσά.

Οι άτυχοι θεατές τραυματίστηκαν σοβαρά όταν ένας αναβάτης, που συμμετείχε στον αγώνα για το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Motocross, έχασε τον έλεγχο της μηχανής του κι έπεσε πάνω σε προστατευτική περίφραξη και σε κολώνα.

Οι τραυματίες διακομίστηκαν αρχικά στο νοσοκομείο Γιαννιτσών, αλλά στη συνέχεια κρίθηκε απαραίτητη η μεταφοράς τους στο νοσοκομείο “Παπαγεωργίου” της Θεσσαλονίκης.

Η Αστυνομία συνέλαβε τον 16χρονο αναβάτη της μοτοσικλέτας και έναν 60χρονο υπεύθυνο για την ασφάλεια του αγώνα.

Αποκλειστικές εικόνες από τον τόπο του ατυχήματος μετέδωσε η εκπομπή του ΑΝΤ1 “Καλημέρα Ελλάδα”,

Ειδήσεις σήμερα:

Κορονοϊός – ΕΟΔΥ: τα 164 σημεία για δωρεάν rapid test τη Δευτέρα

Καιρός: Τοπικές βροχές και βοριάδες τη Δευτέρα

Η Γιουβέντους επικράτησε της Ρόμα (βίντεο)