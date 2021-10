Κοινωνία

Κυψέλη: Φωτιά σε αυτοκίνητο

Στις φλόγες τυλίχθηκε τα ξημερώματα ένα σταθμευμένο ΙΧ στην περιοχή της Κυψέλης.

Αναστάτωση προκλήθηκε τα ξημερώματα της Δευτέρας στην Κυψέλη, όταν ένα σταθμευμένο ΙΧ αυτοκίνητο τυλίχθηκε στις φλόγες.

Η Πυροσβεστική ενημερώθηκε λίγο μετά τις 05:00 και επί τόπου έσπευσαν 6 πυροσβέστες με 2 οχήματα, καθώς και αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. που βρίσκονταν σε κοντινή απόσταση.

Οι πυροσβέστες έσβησαν τη φωτιά πριν εξαπλωθεί σε άλλα οχήματα, ενώ το ΙΧ υπέστη εκτεταμένες ζημιές.

