Δημοτικές εκλογές - Βόρεια Μακεδονία: Ήττα για τον Ζάεφ στον πρώτο γύρο

Μεγάλες απώλειες για κόμμα του Ζόραν Ζάεφ στον πρώτο γύρο των δημοτικών εκλογών.

Το κυβερνών Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα (SDSM) του πρωθυπουργού Ζόραν Ζάεφ φέρεται να υφίσταται σημαντικές απώλειες στον πρώτο γύρο των δημοτικών εκλογών, που διεξήχθη χθες, ενώ ενισχυμένο εμφανίζεται το αντιπολιτευόμενο VMRO-DPMNE.

Οι δημοτικές εκλογές διεξήχθησαν για την ανάδειξη δημάρχων και δημοτικών συμβουλίων σε 80 δήμους της χώρας και στον μητροπολιτικό δήμο των Σκοπίων. Στις περιπτώσεις που κανείς υποψήφιος δεν κατορθώσει να αποσπάσει από τον πρώτο γύρο ποσοστό άνω του 50%, θα οργανωθεί δεύτερος γύρος, την 31η Οκτωβρίου, με τη συμμετοχή των δύο επικρατέστερων υποψηφίων του πρώτου γύρου.

Σύμφωνα με τα πρώτα αποτελέσματα που ανακοίνωσε η Εθνική Εκλογική Επιτροπή, το VMRO-DPMNE επικρατεί σε σειρά μεγάλων δήμων της χώρας, ενώ σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις, η μάχη για τον μητροπολιτικό δήμο των Σκοπίων θα κριθεί στον δεύτερο γύρο.

Ο αρχηγός του VMRO-DPMNE Χρίστιαν Μίτσκοσκι έκανε λόγο για «μεγάλη νίκη» του κόμματός του. Από την πλευρά του, ο Ζόραν Ζάεφ εξέφρασε την αισιοδοξία ότι το κόμμα του θα επικρατήσει στον δεύτερο γύρο των δημοτικών εκλογών.

Τα ανεπίσημα τελικά αποτελέσματα των εκλογών αναμένεται να ανακοινωθούν αργότερα σήμερα.

