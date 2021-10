Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - Ζαούτης: Ο εμβολιασμός είναι το “όπλο” που έχουμε απέναντι στην πανδημία

Ο Πρόεδρος του ΕΟΔΥ τόνισε πως δεν μπορούμε να αμφισβητήσουμε ότι το εμβόλιο είναι αποτελεσματικό και ασφαλές.

Για τον εμβολιασμό και τα μέτρα προστασίας έναντι του κορονοϊού, μίλησε στην εκπομπή του ΑΝΤ1 “Καλημέρα Ελλάδα”, ο Πρόεδρος του ΕΟΔΥ, Θεοκλής Ζαούτης.

Τόνισε πως «ο εμβολιασμός είναι το “όπλο” που έχουμε απέναντι στην πανδημία», επισημαίνοντας πως το 90% των διασωληνωμένων είναι ανεμβολίαστοι.

Ερωτηθείς για τις περιπτώσεις μη τήρησης των μέτρων προστασίας, ο κ. Ζαούτης σχολίασε πως «δεν θα έπρεπε να κάνουμε τη συζήτηση για τα μέτρα» πλέον, εφόσον η συντριπτική πλειοψηφία των πολιτών είχε εμβολιαστεί κατά της COVID-19. Σημείωσε πως όσο περισσότεροι νέοι νοσούν, θα δούμε αναλογικά σοβαρά κρούσματα με νοσηλείες και απώλεια ζωών.

Αναφορικά με τις επιφυλάξεις που διατυπώνουν κάποιοι για την ασφάλεια του εμβολίου, υπογράμμισε πως «δεν είναι νέο το εμβόλιο. Έχουν εμβολιαστεί δισεκατομμύρια άνθρωποι». «Δεν μπορούμε να αμφισβητήσουμε πως είναι αποτελεσματικό και ασφαλές», συμπλήρωσε.

