Τρόμος σε τσίρκο στη Ρωσία: Αρκούδα επιτέθηκε σε έγκυο θηριοδαμαστή (βίντεο)

Παιδιά ανάμεσα στους θεατές. Τι αγρίεψε το ζώο.

Τρομακτικές σκηνές εκτυλίχθηκαν σε παράσταση τσίρκου στην Οριόλ της Ρωσίας, όταν μια αρσενική αρκούδα επιτέθηκε σε έγκυο θηριοδαμαστή και χρειάστηκε η επέμβαση δύο άλλων ατόμων για να γλιτώσει η γυναίκα.

Θεατές δήλωσαν πως το ζώο ήταν νευρικό ακόμα και όταν βρισκόταν στο κλουβί του πριν την έναρξη της παράστασης.

Το ζώο πλέον δεν συμμετέχει στις παραστάσεις του τσίρκου, καθώς στο παρελθόν είχε επιτεθεί και σε άλλο άτομο.

Ευτυχώς, η γυναίκα υπέστη μόνο αμυχές και μελανιές από την επίθεση του ζώου.

«Πιθανότατα ζήλεψε γιατί είμαι έγκυος. Ευτυχώς έχω μόνο δύο γρατζουνιές και μια μελανιά στο πόδι. Παρόλα αυτά θα συζητήσω για το περιστατικό με πιο έμπειρους συναδέλφους μου. Όλα είναι καλά, πάντως, και με το ζώο και με το έμβρυο» δήλωσε η έγκυος θηριοδαμαστής λίγο μετά την επίθεση που υπέστη.

