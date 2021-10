Life

Pyramidos: “Του Βοτανικού ο μάγκας” (βίντεο)

Ο κιθαρίστας του ιαπωνικού συγκροτήματος “ξαναχτύπησε”, ερμηνεύοντας άλλο ένα αγαπημένο ελληνικό τραγούδι.

O κιθαρίστας του ιαπωνικού συγκροτήματος Pyramidos αποφάσισε να ερμηνεύσει, με τον δικό του ξεχωριστό τρόπο, το τραγούδι “Του Βοτανικού ο μάγκας”.

O Rodehihi δεν τα κατάφερε κι άσχημα, όπως μπορείτε να δείτε και στο βίντεο που ακολουθεί.

Το συγκρότημα Pyramidos είναι δημοφιλές στη χώρα μας και έχει ερμηνεύσει τις επιτυχίες του ενώπιον του ελληνικού κοινού.

