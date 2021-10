Αθλητικά

Γιαννιτσά - Ατύχημα Motocross: Ελεύθεροι οι δύο συλληφθέντες

Σε κρίσιμη κατάσταση οι δύο τραυματίες. Με εντολή εισαγγελέα αφέθηκαν ελεύθεροι ο οδηγός της μηχανής και ο υπεύθυνος για την ασφάλεια του αγώνα.

Ελεύθεροι, με εντολή εισαγγελέα, αφέθηκαν οι δύο συλληφθέντες για το σοβαρό ατύχημα με τους δύο τραυματίες στη διάρκεια αγώνα για το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Motocross, στην πίστα των Γιαννιτσών.

Το περιστατικό σημειώθηκε στη 1.20 το μεσημέρι της Κυριακής, όταν 16χρονος αναβάτης που συμμετείχε στον αγώνα, έχασε τον έλεγχο της μοτοσικλέτας σε ένα από τα άλματά του, με συνέπεια το δίκυκλο να πέσει στην περίφραξη, όπου προσέκρουσε σε μεταλλική κολώνα, τραυματίζοντας σοβαρά τους δύο τεχνικούς υποστήριξης.

Οι τραυματίες, ένας 16χρονος κι ένας 27χρονος, διακομίστηκαν αρχικά στο Νοσοκομείο Γιαννιτσών, αλλά καθώς η κατάστασή τους αξιολογήθηκε σοβαρή μεταφέρθηκαν στο Νοσοκομείο “Παπαγεωργίου” της Θεσσαλονίκης, όπου, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση.

Λίγο αργότερα, αστυνομικοί συνέλαβαν τον 16χρονο αναβάτη και τον 60χρονο υπεύθυνο του αγώνα και σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία κατά περίπτωση για πρόκληση σωματικών βλαβών από αμέλεια και μη τήρηση των μέτρων ασφαλείας.

Αργά το βράδυ της Κυριακής, ο εισαγγελέας πλημμελειοδικών Γιαννιτσών τους άφησε ελεύθερους εν όψει της ολοκλήρωσης της προανάκρισης, την οποία διενεργεί το αστυνομικό τμήμα Πέλλας για να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες του ατυχήματος αλλά και τα μέτρα ασφαλείας που εφαρμόστηκαν.

Φωτογραφίες: pellanews.gr

