Life

Μαρία Κωνσταντάκη: Θα περπατήσει 210 χιλιόμετρα για καλό σκοπό (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η ηθοποιός και ραδιοφωνική παραγωγός μίλησε στην εκπομπή “Καλημέρα Ελλάδα” για την πρωτοβουλία με στόχο την ενίσχυση της “Φλόγας”.

Η ηθοποιός και ραδιοφωνική παραγωγός του “Easy 97.2” Μαρία Κωνσταντάκη φιλοξενήθηκε στην εκπομπή “Καλημέρα Ελλάδα” του AΝΤ1 και μίλησε για την ιδιαίτερα σημαντική πρωτοβουλία στην οποία συμμετέχει και εκείνη. Σε ζωντανή σύνδεση από το Ναύπλιο αναφέρθηκε στην πρωτοβουλία για την ενίσχυση του Συλλόγου “Φλόγα”, μέσω της πραγματοποίησης 5 Μαραθωνίων σε 5 ημέρες. «Αποφασίσαμε να κάνουμε 5 μαραθωνίους σε 5 μέρες, 42 χιλιόμετρα τη μέρα και να βγάλουμε αυτό το project».

Αναφερόμενη στη μέχρι τώρα σχέση της με τη γυμναστική και την συμμετοχή της στην πρωτοβουλία αυτή, είπε «Εγώ δεν έχω σχέση με τη γυμναστική, εκτός του να πηγαίνω βόλτα το σκύλο μου. Είπαμε να επιλεγεί ένας άνθρωπος που δεν έχει σχέση με τη γυμναστική, ώστε να κινητοποιήσουμε όλο και περισσότερο κόσμο». Όπως υπογράμμισε «Όλο αυτό γίνεται για τους γονείς και τα παιδιά της “Φλόγας”».

Ο αριθμός στον οποίο μπορούμε όλοι να καλούμε ή να στέλνουμε μήνυμα για την ενίσχυση του Συλλόγου “Φλόγα” και την αντιμετώπιση του παιδικού καρκίνου είναι το 19813.

«Αυτή η δοκιμασία θέλει λίγη τρέλα», είπε χαμογελώντας ενώ υπενθύμισε πως την Παρασκευή ο μαραθώνιος έρχεται στην Αθήνα και πως «τα τελευταία μέτρα καταλήγουμε στην Πλατεία Κοτζιά».

Ειδήσεις σήμερα:

Γιαννιτσά - Ατύχημα Motocross: Ελεύθεροι οι δύο συλληφθέντες

ΗΠΑ: Φονική επίθεση σε Πανεπιστήμιο

Οδυσσέας Ελύτης: Το Νόμπελ Λογοτεχνίας και η πύρινη ομιλία στη Σουηδική Ακαδημία (βίντεο)