Μπακογιάννης στον ΑΝΤ1: Πρέπει να ενισχυθεί η αστυνόμευση στην Αθήνα (βίντεο)

Ο δήμαρχος Αθηναίων τόνισε πως δεν υπάρχουν γκέτο στην πρωτεύουσα. Τι είπε για τα φρεάτια και το μποτιλιάρισμα στους δρόμους.

Αντιμετωπίζουμε σοβαρό πρόβλημα με την εγκληματικότητα στην Αθήνα, παραδέχθηκε ο δήμαρχος Κώστας Μπακογιάννης, μιλώντας στην εκπομπή του ΑΝΤ1 “Καλημέρα Ελλάδα”.

Κληθείς να σχολιάσει τα κρούσματα με τις συμμορίες που σπέρνουν τον τρόμο στον Κολωνό, ο δήμαρχος Αθηναίων είπε πως έχουμε τέτοια συμβάντα και δεν υπάρχει λόγος να ωραιοποιούμε καταστάσεις. Τόνισε πως «έχουμε δημιουργήσει, επιτέλους, ένα Συντονιστικό με την Αστυνομία», για την αντιμετώπιση τέτοιων περιστατικών.

Υπογράμμισε, ωστόσο, ότι «δεν υπάρχουν γκέτο στην Αθήνα». Ο κ. Μπακογιάννης τόνισε πως πρέπει να ενισχυθεί η αστυνομική παρουσία στους δρόμους, συμπληρώνοντας πως η Αστυνομία υπάρχει για τις γειτονιές και δεν είναι εταιρεία φύλαξης υψηλών προσώπων.

Ερωτηθείς σε ποιόν ανήκει η αρμοδιότητα για τα φρεάτια, ανέφερε πως είχαμε μια πολύ μεγάλη κακοκαιρία στην Αθήνα, όπου σε ορισμένες περιοχές έπεσε το 1/3 της βροχής που πέφτει όλον τον χρόνο. Αρνήθηκε, όπως είπε, να παίξει το παιχνίδι με το “μπαλάκι” των ευθυνών, σημειώνοντας πως το μεγαλύτερο πρόβλημα εντοπίστηκε στον Κολωνό.

Για το κατά πόσο οι αισθητικές παρεμβάσεις στο κέντρο της Αθήνας, ευθύνονται για την αυξημένη κίνηση στους δρόμους, ο κ. Μπακογιάννης είπε πως η κυκλοφορία στην Πανεπιστημίου έχει αποκατασταθεί πλήρως. Συμπλήρωσε πως πρέπει να συσταθεί ένας μητροπολιτικός φορέας για την κίνηση στους δρόμους, αναφέροντας ενδεικτικά ότι «κάνουμε αίτημα στην αποκεντρωμένη διοίκηση και περιμένουμε έως και 10 μήνες για απάντηση».

Τέλος, ο δήμαρχος Αθηναίων σημείωσε ότι «η Αθήνα έχει τα περισσότερα ενεργά εργοτάξια από την εποχή της Ολυμπιάδας».

