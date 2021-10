Κοινωνία

“Το Πρωινό” - Αλέξης Κούγιας: Πώς έγινε το τροχαίο (βίντεο)

Σοκάρει η περιγραφεί του Αλέξη Κούγια στο "Πρωινό" για το πώς σώθηκε μετά από το τροχαίο.

Ο Αλέξης Κούγιας μίλησε το πρωί της Δευτέρας στην εκπομπή του ΑΝΤ1, "Το Πρωινό" για το πώς έγινε το τροχαίο ατύχημα που είχε το πρωί της περασμένης Παρασκευής, στην Εθνική Οδό.

Ο ποινικολόγος κατευθύνονταν προς τη Λάρισα για την παρουσίαση του νέου προπονητή της ομάδας, Ηλία Φυντάνη και στο δρόμο συνέβη το ατύχημα, που είχε ως αποτέλεσμα το πολυτελές αυτοκίνητό του να γίνει… σμπαράλια.

«Να πάει στο διάολο το αυτοκίνητο. Είναι από τις περιπτώσεις που πρέπει να κάνει αγωγή και στην Εθνική οδό. Και στην κατασκευάστρια εταιρία» είπε στον Γιώργο Λιάγκα και τη Φαίη Σκορδά ο Αλέξης Κούγιας.

«Στην ευθεία βρήκε λίμνη νερού και απογειώθηκε. Άρχισε να περιστρέφεται στον δρόμο, πρώτα βρήκε στο πίσω μέρος και ακολούθως έκανε μετωπική σύγκρουση με το διαχωριστικό» είπε στη συνέχεια.

Σημειώνεται, ότι το αυτοκίνητο του Αλέξη Κούγια είναι το ίδιο με του αδικοχαμένου Mad Clip. Ο γνωστός ποινικολόγος, αναμφίβολα είχε τύχη βουνό.

