Κορονοϊός - Τσίπρας: Παταγώδης η αποτυχία στην προστασία των πολιτών

Δριμεία επίθεση κατά της Κυβέρνησης εξαπέλυσε, μιλώντας στη Βουλή, ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

Εξαιρετικά ανησυχητική χαρακτήρισε την πορεία της πανδημίας στη χώρα μας, ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συμμαχία, Αλέξης Τσίπρας, μιλώντας στην Βουλή στο πλαίσιο της Επίκαιρης Ερώτησης που κατέθεσε και καταλόγισε στον Πρωθυπουργό «παταγώδη αποτυχία στην αντιμετώπιση του κορονοϊού και απόκρυψη της αλήθειας».

«Όσο περισσότερα αρνητικά ρεκόρ καταγράφει η χώρα σε κρούσματα και θανάτους, τόσο περισσότερο παύετε να συζητάτε γι’ αυτά», είπε χαρακτηριστικά και εξήγησε: «Από τον Αύγουστο και μετά η χώρα μας βρίσκεται στις χειρότερες θέσεις στην Ευρώπη σε θύματα ανά εκατομμύριο πληθυσμού. Κάθε εβδομάδα χάνουμε περίπου 300 ανθρώπους, δηλαδή ένα μικρό χωριό. Και εσείς συμπεριφέρεστε σαν να μην υπάρχει πια ο κορονοϊός. Έχετε από μόνοι σας αποφασίσει τη λήξη της πανδημίας. Πέρυσι τέτοια εποχή, είχαμε συνολικά 400 περίπου απώλειες. Και κάθε τρείς και λίγο - και σωστά - ενημερώνατε τη Βουλή για τη πορεία και την εξέλιξη της πανδημίας. Σήμερα έχουμε πάνω από 15.000 απώλειες».

Τα πράγματα είναι - και πάλι - πολύ δύσκολα, ανέφερε ο κ. Τσίπρας και κατηγόρησε την Κυβέρνηση ότι παρά την πανδημία άφησε υποστελεχωμένα τα νοσοκομεία και «απέτυχε και στον στόχο για δημιουργία τείχους ανοσίας από τον καθολικό εμβολιασμό». Παραθέτοντας τα συγκριτικά στοιχεία υποστήριξε: «Η Ελλάδα βρίσκεται μακράν τελευταία ανάμεσα στις χώρες του ευρωπαϊκού νότου (Πορτογαλία, Ισπανία, Ιταλία, Κύπρος και Μάλτα) σε εμβολιαστική κάλυψη. Αλλά και πίσω ακόμα και από χώρες της ανατολικής Ευρώπης, έχοντας εμβολιάσει πλήρως κάτω από το 60% του συνολικού πληθυσμού. Στην ευρωπαϊκή κατάταξη βρίσκεται στην 20η θέση».

Όπως υποστήριξε ο κ. Τσίπρας, απευθυνόμενος στην Κυβέρνηση, «από τη πρώτη στιγμή κινηθήκατε με όρους επικοινωνίας και πολιτικής σκοπιμότητας».

