Καιρός: Έφυγε ο “Μπάλλος”, έρχεται ποιος;

Έρχονται καταιγίδες και ισχυροί άνεμοι. Ποιες περιοχές θα επηρεαστούν. Αναλυτική πρόγνωση από τον Τάσο Αρνιακό.

Άστατος καιρός αναμένεται να επικρατήσει σήμερα, Δευτέρα σύμφωνα με τα προγνωστικά στοιχεία του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών/meteo.gr.

Βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν κατά τόπους στα ηπειρωτικά, στο κεντρικό Ιόνιο, στις Σποράδες, στην Κρήτη και ενδεχομένως πρόσκαιρα στις Κυκλάδες. Πιο πολύ εκτιμάται ότι θα επηρεαστούν η κεντρική Στερεά και η ανατολική Θεσσαλία. Παροδικές βροχές ή καταιγίδες είναι πιθανό να εκδηλωθούν και στα δυτικά, κυρίως, τμήματα του νομού Αττικής.

Επίσης, ένα ενισχυμένο βόρειο ρεύμα θα επικρατήσει στο νότιο Αιγαίο, με εντάσεις που από τις απογευματινές ώρες θα φτάνουν τοπικά τα 6 μποφόρ.

Στον προγνωστικό χάρτη που ακολουθεί παρουσιάζονται τα εκτιμώμενα αθροιστικά ύψη υετού (βροχές/καταιγίδες) έως τις βραδινές ώρες της Δευτέρας:

Ο μετεωρολόγος Τάσος Αρνιακός παρουσίασε στην εκπομπή του ΑΝΤ1 “Καλημέρα Ελλάδα” την εξέλιξη των καιρικών συνθηκών.

