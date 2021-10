Αθλητικά

Τσιτσιπάς – Σάκκαρη: η θέση τους στην παγκόσμια κατάταξη

Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια βελτίωσε για 5η διαδοχική φορά το career high της, μέσα στις τελευταίες εβδομάδες.

Δεν άλλαξε η πρώτη 10άδα της παγκόσμιας κατάταξης της ATP ούτε αυτή την εβδομάδα. Ο Στέφανος Τσιτσιπάς παρέμεινε στην τρίτη θέση του κόσμου με 7.995 βαθμούς, πίσω από τον Σέρβο Νόβακ Τζόκοβιτς και τον Ρώσο Μεντβέντεφ. Η πρώτη δεκάδα της παγκόσμιας κατάταξης έχει ως εξής:

1. Νόβακ Τζόκοβιτς (Σερβία) 11.430 βαθμοί

2. Ντανιίλ Μεντβέντεφ (Ρωσία) 9.630

3. Στέφανος Τσιτσιπάς (ΕΛΛΑΔΑ) 7.995

4. Αλεξάντερ Ζβέρεφ (Γερμανία) 6.930

5. Ράφαελ Ναδάλ (Ισπανία) 5.635

6. Αντρέι Ρούμπλεφ (Ρωσία) 5.560

7. Ματέο Μπερετίνι (Ιταλία) 4.858

8. Ντόμινικ Τιμ (Αυστρία) 3.815

9. Κάσπερ Ρούουντ (Νορβηγία) 3.615

10. Χούμπερτ Χουρκάζ (Πολωνία) 3.378

Νέο ρεκόρ για την Σάκκαρη

Στην πρώτη δεκάδα της παγκόσμιας κατάταξης παραμένει η Μαρία Σάκκαρη, αλλά με νέο προσωπικό ρεκόρ. Η κορυφαία Ελληνίδα τενίστρια κέρδισε δύο ακόμη θέσεις και είναι πλέον στην έβδομη θέση της λίστας, με 4.005 βαθμούς, που ανακοίνωσε σήμερα η WTA.

Έτσι η Σάκκαρη είναι πλέον πολύ κοντά στους τελικούς της WTA που θα διεξαχθούν στις αρχές του Νοεμβρίου στο Μεξικό. Κάτι που σημαίνει ότι είναι πάρα πολύ κοντά για ένα νέο ιστορικό επίτευγμα. Θυμίζουμε ότι την πρόκριση έχουν εξασφαλίσει ήδη οι Άσλεϊ Μπάρτι, Αρίνα Σαμπαλένκα, Μπαρμπόρα Κρεϊτσίκοβα και Καρολίνα Πλίσκοβα.

Η 26χρονη Ελληνίδα τενίστρια συνεχίζει την πολύ εντυπωσιακή ανοδική πορεία των τελευταίων εβδομάδων, αφού βελτίωσε για 5η διαδοχική φορά το career high της και συγχρόνως και το ρεκόρ της Ελλάδας στην WTA.

Να σημειωθεί πως στις 13 Σεπτεμβρίου, κατόρθωσε να γίνει η πρώτη Ελληνίδα που ανέβηκε στο Νο 13 της παγκόσμιας κατάταξης και να ξεπεράσει το ρεκόρ της Λένας Δανιηλίδου (Νο 14), βελτιώνοντας κατά πέντε θέσεις και το δικό της ρεκόρ, που ήταν το Νο 18 έως τότε. Από τότε, έχει βελτιώσει το ρεκόρ της συνεχόμενα άλλες τέσσερις φορές.

Στο μεταξύ, η Βαλεντίνη Γραμματικοπούλου ανέβηκε μια θέση στην 185η θέση της παγκόσμιας κατάταξης με 369 βαθμούς, ενώ στο νούμερο 205 ανέβηκε η Δέσποινα Παπαμιχαήλ, κερδίζοντας πέντε θέσεις σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα. Στην κορυφή παραμένει η Άσλεϊ Μπάρτι από την Αυστραλία. Η πρώτη δεκάδα της παγκόσμιας κατάταξης έχει ως εξής:

1. Άσλεϊ Μπάρτι (Αυστραλία) 9.077 βαθμοί

2. Αρίνα Σαμπαλένκα (Λευκορωσία) 7.115

3. Καρολίνα Πλίσκοβα (Τσεχία) 5.320

4. Μπάρμπορα Κρεϊτσίκοβα (Τσεχία) 4.748

5. Γκαρμπίνιε Μουγκουρούθα (Ισπανία) 4.425

6. Ελίνα Σβιτόλινα (Ουκρανία) 4.096

7. Μαρία Σάκκαρη (ΕΛΛΑΔΑ) 4.055

8. Ονς Ζαμπέρ (Τυνησία) 3.500

9. Μπελίντα Μπέντσιτς (Ελβετία) 3.365

10. Ναόμι Οζάκα (Ιαπωνία) 3.326

