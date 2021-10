Πολιτική

Κορονοϊός - Μητσοτάκης: Η οικονομία και η κοινωνία δεν θα ξανακλείσουν

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

«Διγλωσσία για τα εμβόλια» καταλόγισε στον ΣΥΡΙΖΑ ο Πρωθυπουργός. Τι είπε για τη διαχείριση της πανδημίας.

Με μια αναφορά στην Πρόεδρο του Κινήματος Αλλαγής, Φώφη Γεννηματά και την περιπέτεια με την υγεία της, ξεκίνησε την ομιλία του στη Βουλή ο Κυριάκος Μητσοτάκης, στο πλαίσιο της απάντησής του στην επίκαιρη ερώτηση που κατέθεσε ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συμμαχία, Αλέξης Τσίπρας, για την πορεία της πανδημίας στη χώρα μας.

«Μιας και η σημερινή συζήτηση αφορά την υγεία επιτρέψτε μου και από αυτό το βήμα να μεταφέρω εκ μέρους της ΚΟ της ΝΔ τις ειλικρινείς μας ευχές στην κα Γεννηματά. Έδωσε και δίνει το μεγαλύτερο αγώνα με τη μεγαλύτερη αξιοπρέπεια» είπε χαρακτηριστικά ο Πρωθυπουργός.

Μπαίνοντας στη συνέχεια στην ουσία της επίκαιρης ερώτησης, ο Κυριάκος Μητσοτάκης είπε απαντώντας στην ερώτηση και όσα είπε ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης νωρίτερα: «Δήθεν η Κυβέρνηση, είπατε, έχει σφυρίξει τη λήξη του πολέμου κατά της πανδημίας. Πού το είδατε γραμμένο αυτό; Από πού προκύπτει; Η Κυβέρνηση προτάσσει την αντιμετώπιση της πανδημίας, εξακολουθούμε να δίνουμε τη μάχη να πείσουμε τους συμπολίτες μας να εμβολιαστούν, εγώ κάνω τρεις συσκέψεις την εβδομάδα με το υγειονομικό επιτελείο», τόνισε ο Πρωθυπουργός.

«Δεν ισχύουν τα ψέματα του ΣΥΡΙΖΑ, ούτε η παραπληροφόρηση η οποία διατρέχει το σύνολο της πολιτικής σας. Τα πραγματικά δεδομένα αφορούν τη συνολική αντιμετώπιση της πανδημίας από την πρώτη στιγμή που αυτή χτύπησε τη χώρα μας», συμπλήρωσε.

«Η Ελλάδα σε πολύ καλύτερη θέση από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο»

Συνεχίζοντας την απάντησή του, ο Πρωθυπουργός σημείωσε πως η Ελλάδα βρίσκεται σε πολύ καλύτερη θέση από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο στους θανάτους ανά εκατομμύριο πληθυσμού. «Και είναι πάρα πολύ, όχι άδικο, είναι λάθος να απομονώνετε τι συμβαίνει στη χώρα για κάποιες εβδομάδες και να μη βλέπετε τη μεγάλη εικόνα. Δεν παρουσιάζουμε καμία υπερβάλλουσα θνητότητα λόγω COVID. Η Ελλάδα είναι απολύτως εναρμονισμένη με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο», συμπλήρωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

«Η μόνη απάντηση απέναντι στη μάστιγα του κορονοϊού είναι το εμβόλιο»

«Όπως δηλώνουν όλα τα νοσοκομεία της χώρας όσοι νοσούν βαριά, δυστυχώς διασωληνώνονται, πολλοί από αυτούς καταλήγουν, είναι σχεδόν στο σύνολό τους ανεμβολίαστοι» τόνισε ο Πρωθυπουργός στην ομιλία του. «Η πραγματικότητα για την οποία δεν επιτρέπεται να υπάρχει οποιαδήποτε αμφιβολία, είναι ότι η μόνη απάντηση που έχουμε απέναντι στη μάστιγα του κορονοϊού είναι το εμβόλιο. Οι ανεμβολίαστοι διατρέχουν από 13 έως 20 φορές περισσότερες πιθανότητες να νοσήσουν βαριά σε σύγκριση με τους εμβολιασμένους» σημείωσε ο κ. Μητσοτάκης και συμπλήρωσε: «Τα εμβόλια έχουν αποδειχθεί εξαιρετικά ασφαλή. Έχουν γίνει παραπάνω από 6,6 δισ. δόσεις σε όλο τον κόσμο. Αντίθετα οι βλαβερές συνέπειες του COVID συνοδεύουν τον ασθενή για πολλά χρόνια ακόμα».

Όπως σημείωσε ο Πρωθυπουργός, «Ο εμβολιασμός ανακουφίζει το σύστημα υγείας. Κάνατε μία σύγκριση μεταξύ πρώτου, δεύτερου και τρίτου κύματος. Με τα ποσοστά εμβολιασμού που έχει η χώρα, σε σχέση με το 2ο ή 3ο κύμα, έχουμε σημαντικά λιγότερες νοσηλείες με αντίστοιχο αριθμό κρουσμάτων».

«Η οικονομία και η κοινωνία δεν θα ξανακλείσουν»

«Όσο για τη δημόσια υγεία, αρκεί να ακουστεί μία πρόσφατη εκτίμηση των επιστημόνων. Αν οι ενήλικοι άνω των 60 είχαν εμβολιαστεί στο 95% αντί του 80% που δυστυχώς είναι σήμερα, οι διασωληνωμένοι αντί για 360 θα ήταν λίγο παραπάνω από 50», συμπλήρωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αναφερόμενος σε στοιχεία από την πανδημία. «Το ίδιο ισχύει και για συμπολίτες μας μικρότερης ηλικίας. Χάσαμε τρεις συμπολίτες μας ανεμβολίαστους 28, 30 και 39 ετών. Τι άλλο πρέπει να πούμε για να πείσουμε ότι το εμβόλιο είναι ασφαλές και επιβεβλημένο» είπε και συμπλήρωσε: «Η ίδια η ζωή δείχνει ξεκάθαρα, ποιοι και που κινδυνεύουν. Όσο πιο πολλοί είναι οι εμβολιασμένοι σε μια περιοχή, τόσο λιγότερες οι νοσηλείες και οι απώλειες».

Στη συνέχεια αναφέρθηκε στη βόρεια Ελλάδα, λέγοντας ότι έχει χαμηλά ποσοστά εμβολιασμού και έχει και περισσότερους αρρώστους και θανάτους. «Η Κρήτη κατάφερε και κάλυψε το χαμένο έδαφος» είπε και συμπλήρωσε «Τα εμβόλια αποδεδειγμένα σώζουν ζωές. Χρέος όλων μας να πείσουμε όσους διστάζουν να κάνουν αυτό το βήμα για το καλό τους και για το καλό των γύρω τους. Η θέση της Κυβέρνησης είναι δεδομένη. Η οικονομία και η κοινωνία δεν θα ξανακλείσουν».

«Παντού στον πλανήτη η υγειονομική μάχη υπήρξε εθνική υπόθεση»

«Είναι και ζήτημα δικαιοσύνης απέναντι στα 6,6 εκ συμπολιτών μας που έσπευσαν να εμβολιαστούν. Η Πολιτεία θα συνεχίζει να φροντίζει και τους πολύ λιγότερους που δεν έχουν εμβολιαστεί», ανέφερε στη συνέχεια της απάντησής του ο Πρωθυπουργός.

«Παντού στον πλανήτη η υγειονομική μάχη υπήρξε εθνική υπόθεση. Δυστυχώς δεν μπορώ να πω για το τι έγινε στην πατρίδα μας» τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης και επιτιθέμενος στην αξιωματική αντιπολίτευση υπογράμμισε «τα επιλεκτικά δεδομένα έγιναν πολύ συχνά αντικείμενο φτηνής αντιπολίτευσης. Με μία ρητορική που δηλητηριάζει την κοινή γνώμη, σπέρνει σύγχυση και εμποδίζει την υπέρβαση της κρίσης. Η σημερινή επίκαιρη ερώτηση που υπογράφει ο κ. Τσίπρας καταφέρνει να τα χωρέσει όλα. Ένα δεν περιέχει. Κάποια σοβαρή, τεκμηριωμένη πρόταση με ρεαλιστικές λύσεις».

«Η Πολιτεία επιτέλεσε το καθήκον της»

«Σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά στατιστικά δεδομένα, στη χώρα μας έχουν λάβει μία δόση περισσότεροι από 6,5 εκατ. συμπολίτες μας. Είναι ποσοστό το οποίο και σήμερα, αν συγκρίνει κανείς με τις προθέσεις των πολιτών το Δεκέμβριο του 2020, είναι υψηλότερο», σημείωσε στη συνέχεια ο Κυριάκος Μητσοτάκης. «Ασφαλώς και θα θέλαμε να είχαμε καλύτερα αποτελέσματα» σημείωσε και συμπλήρωσε. «Τι σημαίνουν αλήθεια αυτά τα δεδομένα; Είναι μια συνειδητή πολιτική αστοχία; Κοινωνική κόπωση; Πολιτιστικές ή ενδεχομένως θρησκευτικές ιδιαιτερότητες; Είναι όλα αυτά αλλά και η υπονόμευση ενός μετώπου κοινής λογικής που θα έπρεπε να είναι εξ αρχής αρραγές».

«Είμαι ανοικτός να συζητήσω όλα τα παραπάνω» συμπλήρωσε ο Πρωθυπουργός. «Ποτέ δεν ίσχυσε το πρώτο και αντίθετα ζει και βασιλεύει το τελευταίο. Η Πολιτεία με λάθη ίσως αλλά με συνέπεια επιτέλεσε το καθήκον της. Εσείς της αντιπολίτευσης υπηρετήσατε το δικό σας; Προσπερνώ την αρχική φάση της πανδημίας όταν στελέχη σας ζητούσαν να γίνει το καρναβάλι της Πάτρας. Ούτε επικαλούμαι τον υπερδιπλασιασμό των ΜΕΘ. Και κάνω πως ξεχνώ που κάθε φορά που άνοιγαν τα σχολεία ζητούσατε να κλείσουν, και κάθε φορά που έκλειναν ζητούσατε να ανοίξουν. Προσπερνώ την άγνοιά σας για τα τεστ, τις διαδηλώσεις για τις οποίες αναλαμβάνατε την ευθύνη. Τα αφήνω πίσω όλα αυτά για να φτάσω στο κρίσιμο ζήτημα που είναι τα εμβόλια».

«Πρωτεργάτης του αντιεμβολιαστικού κινήματος» ο Πολάκης

Συνεχίζοντας την ομιλία του, ο Πρωθυπουργός είπε: «Στην αρχή μας λέγατε ότι δεν υπάρχουν εμβόλια. Μετά ότι ξεστοκάρονται, οδηγώντας στην υπονόμευση ενός εκ των εμβολίων. Να αφήσω στην άκρη αυτά που λέγατε ότι μπορούν να αντικατασταθούν με εμβόλια Ρωσίας ή Κούβας και ότι υπάρχει κάποιο μαγικό φάρμακο το οποίο εμείς για κάποιο λόγο δεν το δίνουμε στους πολίτες. Ένα από αυτά είναι ένα κτηνιατρικό που ο κ. Πολάκης έλεγε γιατί δεν τον δίνουμε όταν ο CDC έλεγε ότι είναι για αγελάδες και μοσχάρια» σημείωσε ο κ. Μητσοτάκης και συμπλήρωσε: «Αυτή είναι η πραγματικότητα για τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίσατε τον εμβολιασμό. Ο πρώην αναπληρωτής Υπουργός Υγείας υπήρξε πρωτεργάτης του αντιεμβολιαστικού κινήματος, εμβολιάστηκε μόνο με το ζόρι όταν δεν μπορούσε να ασκεί τα καθήκοντά του ως γιατρός».

Συμπληρώνοντας, ο Πρωθυπουργός τόνισε «Το ελληνικό κράτος επιτέλεσε στο ακέραιο το καθήκον του δίνοντας πρόσβαση σε όλους σε όποιο εμβόλιο ήθελαν να κάνουν».

«Κάνατε σύγκριση με Πορτογαλία» συνέχισε απευθυνόμενος στον Αλέξη Τσίπρα, για να συμπληρώσει: «Πράγματι είναι μοντέλο, αλλά στην Πορτογαλία δεν υπήρξε ποτέ η πραγματική αμφισβήτηση της προσπάθειας εμβολιασμού. Παντού οι αντιεμβολιαστικές φωνές προέρχονται από τα άκρα. Εσείς ανεχτήκατε, ενθαρρύνατε μέσα στο κόμμα σας κ. Τσίπρα να υπάρχει διγλωσσία. Κάθε φορά που κάναμε προσπάθεια να αυξήσουμε τα ποσοστά εμβολιασμού, είχατε και μια κριτική. Ανακαλύψατε την προαιρετική υποχρεωτικότητα. Προσπαθώ να σκεφτώ αυτούς του 20 μήνες αν υπήρχε κάτι, έστω ένα που να έκανε η κυβέρνηση, και να είπατε ότι ήταν σωστό» σημείωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

«Για ποιο αρραγές μέτωπο μιλάμε;»

«Για ποιο αρραγές μέτωπο μιλάμε όταν το κάθε “ναι” της Κυβέρνησης ακολουθούσε ένα “όχι” της αντιπολίτευσης», τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. «Είχατε πει ότι θα κάνετε καμπάνια υπέρ του εμβολίου. Λόγια του αέρα» συνέχισε και συμπλήρωσε: «Και πράγματι έχουμε περιοχές όπου δυστυχώς έχουμε χαμηλή εμβολιαστική κάλυψη. Τον απόλυτο συσχετισμό ποσοστών διασωληνώσεων με τα ποσοστά εμβολιασμού. Δυστυχώς η Βόρεια Ελλάδα είναι πρωταθλήτρια στους θανάτους. Αναφερθήκατε στην εμπλοκή της πρωτοβάθμιας υγείας. Θα συμφωνήσω. Όταν όμως δώσαμε κίνητρα στους ιδιώτες γιατρούς, 50 ευρώ ανά εμβολιασμό στο σπίτι και 20 στο ιατρείο, μόλις 206 ανταποκρίθηκαν».

Ειδήσεις σήμερα:

Μπακογιάννης στον ΑΝΤ1: Πρέπει να ενισχυθεί η αστυνόμευση στην Αθήνα (βίντεο)

Δήλεσι: Ηλικιωμένος που ποδοπατήθηκε από ληστές μιλά στον ΑΝΤ1 (βίντεο)

“Το Πρωινό” - Αλέξης Κούγιας: Πώς έγινε το τροχαίο (βίντεο)