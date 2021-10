Life

“Το Πρωινό”: Η Μπακοδήμου απαντά για την Σταμάτη (βίντεο)

Τι απαντά στην Σάσα Σταμάτη, ποιο είναι το μεγάλο της "χούι" και τα επαγγελματικά της σχέδια.

Στην κάμερα της εκπομπής "Το Πρωινό" και τον Γρηγόρη Μπάκα μίλησε η παρουσιάστρια Μαρία Μπακοδήμου. Η παρουσιάστρια μίλησε μεταξύ άλλων για το Style Me Up και απαντά στην Σάσα Σταμάτη και αποικάλυψε το μεγάλο της "χούι" και τι θέλει να κάνει να κάνει στα επαγγελματικά της.

«Δεν βλέπω το Style Me Up, γιατί είναι μεσημέρι. Έχω δει κάποια αποσπάσματα, ωραίο, φωτεινό, διασκεδαστικό. Είναι ένα πρόγραμμα το οποίο από μόνο του έχει πλάκα και έχει ενδιαφέρον. Δεν μου λείπει. Δεν μου έλειπα από την αρχή. Δεν ήθελα να το ξανακάνω. Είναι μια κατηγορία που την κάνεις ένα χρόνο», είπε η Μαρία Μπακοδήμου.

Τι απαντά για την Σάσα Σταμάτη;

«Ας πει ό,τι θέλει, γι’ αυτό είναι η τηλεόραση. Δηλαδή τι; Να έρχονται να τραγουδάνε, να λέμε εμείς μπράβο, 10, γεια; Συζήτηση κάναμε, δεν το έκανα για να σκοράρω. Ήταν πολύ κανονική συζήτηση, αλλά ψοφάτε για ίντριγκα», λέει η παρουσιάστρια, η οποία προτείνει για τίτλο στο θέμα: «Μίλησε η Μαρία Μπακοδήμου για την Σάσα Σταμάτη».

