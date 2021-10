Life

“Το Πρωινό” - Πετράκος: Ο κορονοϊός, η πολιτική και ο Κιάμος (βίντεο)

Ο Γρηγόρης Πετράκος μίλησε για όλους και για όλα στην εκπομπή του ΑΝΤ1, "Το Πρωινό".

Καλεσμένος στην εκπομπή του ΑΝ1, "Το Πρωινό" βρέθηκε τη Δευτέρα ο Γρηγόρης Πετράκος, μετά το ξεκίνημα των εμφανίσεών του σε κλειστό νυχτερινό μαγαζί της Πάτρας, όπου επιτρέπονται μόνο οι εμβολιασμένοι κατά του κορονοϊού.

Ο μουσικός μίλησε στην Φαίη Σκορδά και τον Γιώργο Λιάγκα για τον κορονοϊό, τις απόψεις του για το εμβόλιο, την απόφασή του να μπει στην πολιτική με το κόμμα του Γιώργου Τράγκα, αλλά και τις δηλώσεις που έκανε για τον Πάνο Κιάμο.

«Εγώ δεν έκανα ποτέ τον επιστήμονα. Έκανα τον δημοσιογράφο. Έπαθα μια συμφόρηση με αυτά που έβλεπα το πρώτο εξάμηνο. Άρχισα να ψάχνω πάρα πολύ. Έβλεπα συνεντεύξεις επιστημόνων από όλο τον κόσμο. Κάτι δεν μου κολλούσε εσωτερικά. Όταν άρχισα να βλέπω δεκάδες ξένους επιστήμονες να λένε άλλα πράγματα, είπα πως αυτό που λένε αυτοί εμένα μου κολλούσε περισσότερο από αυτό που ακούω από το επίσημο αφήγημα. Όταν μάζεψα πολλές τέτοιες γνώμες, άρχισα να τις δημοσιεύω. Όχι δικές μου, των επιστημόνων.

Εγώ δεν το χρειάζομαι το εμβόλιο. Μου το έχουν πει τρεις καθηγητές πανεπιστημίου. Επειδή έχω τον ψευδάργυρο και την D3 στα 80, εμένα μου έχει πει καθηγητής πανεπιστημίου ότι από το βλεννογόνο της μύτης μου δεν περνάει όχι κορονοϊός, ούτε ο τιτανικός. Αυτά είναι πράγματα γνωστά στην ιατρική. Εγώ δεν προσπαθώ να παρασύρω κάποιον άλλο. Αυτή είναι προσωπική μου επιλογή. Εγώ δεν έχω αρρωστήσει ποτέ τα τελευταία 20 χρόνια. Δεν παίρνω φάρμακα. Κάνω μια άλλη ζωή. Εγώ έκανα τον δημοσιογράφο, γιατί στα δελτία δεν είδα να τον κάνει κάποιος άλλος. Αρνούμαι τον όρο αντιεμβολιαστής και αρνητής. Δεν αρνούμαι τον ιό, αρνούμαι τη σοβαρότητα και τα μέτρα. Έχω κάνει όλα τα εμβόλια. Θέλω το εμβόλιο να είναι ασφαλής και να έχω την επιλογή. Παλεύω για τα δικαιώματα…

Εγώ δεν καταφέρθηκα προσωπικά κατά του Πάνου Κιάμου, αλλά της συγκεκριμένης απόφασής του, που έχει μεγάλη διαφορά από αυτό που ζούμε τώρα. Τότε τα μαγαζιά είχαν την επιλογή. Η μομφή δεν ήταν στο ότι εργάστηκε, αλλά ότι επέλεξε να εργαστεί με τον διαχωρισμό. Δεν του τον είχαν επιβάλλει ακόμη. Μετά από μια εβδομάδα η κυβέρνηση το πήρε πίσω» είπε και πρόσθεσε πως αυτή τη στιγμή είμαστε σε πόλεμο και πως δε θέλει να παιδιά του να μεγαλώσουν με πιστοποιητικά.

