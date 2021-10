Ζώδια

Ζώδια - Λίτσα Πατέρα: Μία καλή εβδομάδα ξεκινά (βίντεο)

Ο ανάδρομος φεύγει, τα καλά έρχονται. Αναλυτικές προβλέψεις για όλα τα ζώδια από την αστρολόγο της εκπομπής "Το Πρωινό"

Μία νότα αισιοδοξίας σε μία δύσκολη περίοδο έστειλε η Λίτσα Πατέρα, ξεκινώντας την ενότητα των ζωδίων, στην εκπομπή «Το Πρωινό» της Δευτέρας.

Όπως είπε η αστρολόγος της πρωινής εκπομπής του ΑΝΤ1, "ο ανάδρομος που είναι κυβερνήτης των Διδύμων και άλλα ακούγαμε και άλλα κάναμε και γινόντουσαν παρεξηγήσεις, τελείωσε την ανάδρομη πορεία του. Από αύριο Τρίτη έρχεται σε ορθή φορά κάτι που σημαίνει νέα ξεκινήματα σε προσωπικό και επαγγελματικό επίπεδο, τα οποία θα πάνε καλά για πάρα πολλού".

Παράλληλα επανέλαβε ότι η 22α Οκτωβρίου, θα είναι μία περίεργη μέρα που πρέπει όλοι να προσέξουν, λίγες ημέρες πριν και λίγες ημέρες μετά, που μπορεί να φέρει συγκρούσεις, βία και «εκρήξεις», για αυτό και πρέπει όλοι να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί.

Αμέσως μετά, η αστρολόγος έκανε τις αναλυτικές προβλέψεις της για κάθε ζώδιο.

Παρακολουθήστε το απόσπασμα με την Λίτσα Πατέρα και τις αστρολογικές προβλέψεις από την εκπομπή «Το Πρωινό» της Δευτέρας:

