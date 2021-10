Αθλητικά

Βαλμπουενά – Μπενζεμά: Ξεκινάει η δίκη για τον “ροζ εκβιασμό”

Ο εκβιασμός στον παίκτη του Ολυμπιακού και οι κατηγορίες για τον Μπενζεμά που οδήγησαν στην απομάκρυνση του από την εθνική ομάδα.

Μεθαύριο θα ξεκινήσει η εκδίκαση στο Παρίσι της υπόθεσης εκβιασμού του Ματιέ Βαλμπουενά το 2015, για τον οποίο κατηγορείται ο Καρίμ Μπενζεμά.

Ο σούπερ σταρ Ρεάλ Μαδρίτης, σύμφωνα με το κατηγορητήριο, υποκίνησε τον άλλοτε συμπαίκτη του στην εθνική Γαλλίας και παίκτη πλέον του Ολυμπιακού, Ματιέ Βαλμπουενά, να πληρώσει τρία άτομα τα οποία τον εκβίαζαν και τον απειλούσαν ότι θα αποκαλύψουν οπτικοακουστικό υλικό, σεξουαλικού περιεχομένου, με εκείνον πρωταγωνιστή.

Ο 33χρονος διεθνής φορ χαρακτηρίζει φάρσα την όλη υπόθεση και έχει συγκρουστεί με αρκετούς Γάλλους πολιτικούς που είχαν απαιτήσει την εκδίωξή του από την εθνική ομάδα, με τον ομοσπονδιακό τεχνικό, Ντιντιέ Ντεσάμπ, να παίρνει την απόφαση να τον επαναφέρει στους «τρικολόρ» στο πρόσφατο EURO.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο ο Μπενζεμά μπορεί να τιμωρηθεί με φυλάκιση έως πέντε ετών και πρόστιμο μέχρι 75.000 ευρώ.

