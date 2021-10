Life

“Το Πρωινό” - Ζουγανέλης: Τι είπε για Φιλιππίδη και Λιγνάδη (βίντεο)

Ο Γιάννης Ζουγανέλης με αφοπλιστική ειλικρίνεια τοποθετήθηκε για τις καταγγελίες στο χώρο του του θεάματος.

Καλεσμένος στην εκπομπή του ΑΝΤ1, "Το Πρωινό" βρέθηκε τη Δευτέρα ο Γιάννης Ζουγανέλης.

Ο δημοφιλής ηθοποιός μίλησε στη Φαίη Σκορδά και τον Γιώργο Λιάγκα για τις υποθέσεις σεξουαλικής και λεκτικής βίας στον καλλιτεχνικό χώρο με πρωταγωνιστές τους προφυλακισμένους Πέτρο Φιλιππίδη και τον Δημήτρη Λιγνάδη, το The Bachelor και την μεταφυσική εμπειρία που είχε στο Άγιο Όρος.

«Δεν αισθάνομαι καλά γιατί οτιδήποτε συμβαίνει στη ζωή και γίνεται βίαιο, θα πρέπει ο άνθρωπος που τα κάνει να υποστεί τις συνέπειες. Δεν μπορώ να καταλάβω πώς είναι δυνατόν να συμπεριφερθείς έτσι. Τι είναι αυτό που σε κάνει; Δεν δέχομαι ότι είναι ασθενείς, δηλαδή ότι χάνουν το σθένος. Είναι μια παρόρμηση, η οποία δεν ξέρω από πού προκύπτει. Δεν μπορώ να το ορίσω από πού προκύπτει. Είμαι ανοιχτός στα φλερτ, στην ωραία συμπεριφορά. Το άλλο δεν μπορώ να το κατανοήσω», δήλωσε με αφοπλιστική ειλικρίνεια ο Γιάννης Ζουγανέλης.

«Η τέχνη πρέπει να συμβάλει στην εξέλιξη της ζωής», τόνισε ο Γιάννης Ζουγανέλης.

Όταν ρωτήθηκε ο Γιάννης Ζουγανέλης για το The Bachelor, δεν μάσησε τα λόγια του. «Απορώ με τις φεμινίστριες και με άλλα πράγματα. Είμαι αρκετά συμβιβασμένος αλλά δεν μου επιτρέπει αυτή η σύμβαση να μην καταγγείλω και το Bachelor και το κανάλι. Τι προσβλητικό είναι για τι γυναίκα αυτό το πράγμα! Δηλαδή, πού πάμε; Πάμε σε πρότυπο γυναίκα-τσόντα;», ανέφερε.

«Κι εγώ είμαι άνθρωπος της τηλεόρασης και την αγαπώ την τηλεόραση, αλλά μέχρι ένα σημείο», σημείωσε ο ηθοποιός.

