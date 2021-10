Κοινωνία

Κινέτα: Αυτοκίνητο έκανε βουτιά 12 μέτρων από κατεστραμμένη γέφυρα (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πρόκειται για το έκτο αυτοκίνητο που πέφτει σε αυτό το σημείο, στο γεφύρι της Πίκας.

Από θαύμα γλίτωσε το πρωί της Δευτέρας ένας οδηγός, όταν το όχημα που οδηγούσε στην παλαιά εθνική οδό Αθηνών – Κορίνθου, έπεσε σε ρέμα από ύψος 12 μέτρων, στο γεφύρι της Πίκας, στην περιοχή της Κινέτας.

Το τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε γύρω στις 08:30 και στο σημείο έσπευσαν 4 οχήματα της πυροσβεστικής με 16 άνδρες, καθώς και όχημα της πυροσβεστικής Κορίνθου, ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και αστυνομικοί της Τροχαίας Μεγάρων, για να απεγκλωβίσουν τον οδηγό.

Ο οδηγός μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Κορίνθου, ευτυχώς με ελαφρά τραύματα.

Να σημειωθεί ότι σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Korinthostv, πρόκειται για το έκτο όχημα που πέφτει στο σημείο αυτό.

Ειδήσεις σήμερα:

Δήλεσι: Ηλικιωμένος που ποδοπατήθηκε από ληστές μιλά στον ΑΝΤ1 (βίντεο)

“Το Πρωινό” - Αλέξης Κούγιας: Πώς έγινε το τροχαίο (βίντεο)

Καιρός: Έφυγε ο “Μπάλλος”, έρχεται ποιος;