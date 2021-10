Συνταγές

Συνταγή για οσομπούκο με πουρέ από τον Πέτρο Συρίγο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Μια καταπληκτική συνταγή με μοσχαρίσιο οσομπούκο λαχταριστή και πεντανόστιμη σάλτα συνοδευόμενο από τον πιο ωραίο πουρέ πατάτας σαν της γιαγιάς μας έφτιαξε ο σεφ της εκπομπής "Το Πρωινό", Πέτρος Συρίγος!

Συστατικά για το Osso buco με πουρέ πατάτας

2 κιλά Osso Buco (4 κομμάτια Osso Buco) από μοσχαράκι γάλακτος

3 κ.τ.σ αλεύρι

1 κρεμμύδι

2 καρότα

4 κλωνάρια σέλερι κομμένα σε κύβους

2 σκ. σκόρδου κομμένες σε λεπτές φέτες

120 ml ξηρό λευκό κρασί

2 κύβους ζωμό βοδινού

10 κλωναράκια φρέσκο θυμάρι

2 κλωναράκια δεντρολίβανο

1 φύλλο δάφνης

1 1/2 κ.τ.σ Βούτυρο

2 κ.τ.σ αλεύρι γ.ο.χ

1 λίτρο νερό

Τα υλικά για τον πουρέ πατάτας:

6-8 πατάτες

200 ml κρέμα γάλακτος

3 κ.τ.σ βούτυρο

Αλάτι, πιπέρι, μοσχοκάρυδο

Η συνταγή για το Osso Buco με πουρέ

Αλατοπιπερώνετε όλες τις πλευρές του Osso Buco σας.

Κόβουμε το κρεμμύδι, τα καρότα και το σέλερι σε κύβους.

Εν τω μεταξύ, σε μια χαμηλή κατσαρόλα μεσαίου μεγέθους, ζεσταίνετε αρκετό ηλιέλαιο για να καλύψετε ελαφρά το κάτω μέρος της κατσαρόλας σε δυνατή φωτιά.

Βάλτε το αλεύρι σας σε ένα πιάτο και αλευρώσετε το osso buco σας από παντού.

Μόλις το λάδι φτάσει σε υψηλή θερμοκρασία και καπνίζει ελαφρώς, βάλετε τα osso buco και ψήσετε το μέχρι να ροδίσει από όλες τις πλευρές.

Αφαιρέστε από την κατσαρόλα και αφήστε το osso buco σε ένα πιάτο.

Προσθέστε το κρεμμύδι, τα καρότα και το σέλερι στην ίδια κατσαρόλα και αφήστε τα να ψηθούν σε μέτρια φωτιά για 8 λεπτά ανακατεύοντας συνεχώς.

Προσθέστε το σκόρδο και μαγειρέψτε για άλλα 2 λεπτά.

Σβήσετε με το λευκό κρασί και μαγειρέψτε μέχρι να εξατμιστεί τελείως (περίπου 5 λεπτά).

Σε αυτό το σημείο, προσθέστε ξανά το Osso buco τους δυο κύβους βοδινό, το νερό και τα βότανα.

Αφήνουμε να πάρει μια βράση, στη συνέχεια αφήνουμε να σιγοβράσει, σκεπάζουμε και

μαγειρεύουμε για 2 ώρες και 15 λεπτά σε πολύ χαμηλή φωτιά.

Μετά από αυτό το χρονικό διάστημα, ξεσκεπάζετε και μαγειρεύετε άλλα 30 λεπτά σε μέτρια φωτιά, αν χρειαστεί προσθέσετε λίγο νερό.

Βγάλτε το Osso buco σας από την κατσαρόλα και τοποθετήστε το σε ένα πιάτο.

Για μια ωραία δεμένη σάλτσα:

Σουρώσετε το υγρό μέσα από ένα λεπτό σουρωτήρι.

Ρίξτε το υγρό (χωρίς το λίπος) πίσω στην κατσαρόλα που ψήσατε και τοποθετήστε το σε μέτρια φωτιά.

Σε μια ξεχωριστή μικρή κατσαρόλα, λιώνουμε το βούτυρο.

Μόλις λιώσει το βούτυρο, προσθέστε το αλεύρι.

Μαγειρεύουμε για 2 λεπτά, ανακατεύοντας συνεχώς.

Προσθέστε το μείγμα βουτύρου/αλευριού (roux) στο υγρό και ανακατέψτε.

Μαγειρέψτε λίγα λεπτά μέχρι να πήξει η σάλτσα.

Δοκιμάζουμε και αλατοπιπερώνουμε.

Προσθέστε ξανά το Osso buco και ζεστάνετε (λίγα λεπτά).

Το σερβίρουμε ζεστό πάνω από πουρέ πατάτας.

Γαρνίρουμε με φρέσκα βότανα δεντρολίβανο και θυμάρι.

Η συνταγή για τον πουρέ πατάτας:

Βάζουμε τις καθαρισμένες και ξεφλουδισμένες πατάτες σε μπόλικο αλατισμένο νερό και βράζουμε μέχρι να μαλακώσουν.

Περίπου 45 λεπτά από την ώρα που θα πάρει βράση.

Αφαιρούμε το νερό (κρατάμε μόνο ελάχιστο στον κάτι της κατσαρόλας).

Με ένα σύρμα χειρός απλά με τις πατάτες, δεν θέλουμε κυκλικό ανακάτεμα, μόνο σπάσιμο.

Προσθέτουμε την κρέμα και το βούτυρο και ανακατεύουμε.

Τελειώνουμε με αλάτι πιπέρι και μοσχοκάρυδο και σερβίρετε ζεστός.