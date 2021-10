Υγεία - Περιβάλλον

Πεινάς συνέχεια; Μάθε πως θα μπεις σε πρόγραμμα διατροφής το φθινόπωρο!

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Γεύματα νόστιμα, χορταστικά και χαμηλά σε θερμίδες!

Μήπως και αυτό το φθινόπωρο σε βρίσκει με ανεβασμένο τον δείκτη της ζυγαριάς; Στο άρθρο αυτό θα δούμε κάποια γεύματα τα οποία είναι νόστιμα, θρεπτικά, χορταστικά και χαμηλά σε θερμίδες ώστε να μας βοηθήσουν να μπούμε ξανά σε πρόγραμμα χωρίς να αισθανθούμε πως στερούμαστε γεύσεις.

Πρέπει, όμως, να σημειωθεί ότι τα γεύματα αυτά είναι ενδεικτικά, οι ποσότητες αφορούν ένα κυρίως ή ελαφρύ γεύμα για τον γενικό πληθυσμό και θα πρέπει κανείς να απευθύνεται σε κάποιον ειδικό για εξατομικευμένη διατροφική θεραπεία.

Διαβάστε περισσότερα στο bestofyou.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Κορονοϊός: ο “χάρτης” με τα κρούσματα της Κυριακής

Άρης - Παναιτωλικός: Κίτρινο “πολυβόλο”

Καιρός: Χειμώνας από σήμερα