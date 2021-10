Κόσμος

Έμπολα – Κονγκό: νέο ξέσπασμα του ιού

Τα νέα κρούσματα φαίνεται να συνδέονται με το προηγούμενο ξέσπασμα που προκάλεσε χιλιάδες θανάτους.

Τρία νέα κρούσματα του ιού Έμπολα επιβεβαιώθηκαν στο ανατολικό τμήμα της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό, ανεβάζοντας σε πέντε τον συνολικό αριθμό αυτών που έχουν εντοπιστεί τις τελευταίες 10 μέρες, ανακοίνωσε σήμερα ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ).

Τρεις από τους πέντε ανθρώπους, που επιβεβαιώθηκε ότι προσβλήθηκαν από τον ιό, πέθαναν.

Υγειονομικοί αξιωματούχοι διευκρίνισαν ότι το πρόσφατο ξέσπασμα του ιού δείχνει να συνδέεται με προηγούμενο μεγάλο ξέσπασμά του που σημειώθηκε την περίοδο 2018-20, όταν περισσότεροι από 2.200 άνθρωποι πέθαναν από αυτόν και περισσότεροι από 1.000 άλλοι προσβλήθηκαν.

Τα κρούσματα εντοπίστηκαν το Σάββατο στην περιφέρεια του Μπούτσιλι, κοντά στην πόλη Μπένι, το οποίο ήταν το επίκεντρο του μεγάλου ξεσπάσματος του ιού, αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο ΠΟΥ.

Εξάρσεις έπειτα από ένα μεγάλο ξέσπασμα του ιού μπορούν να προκληθούν από λανθάνουσες λοιμώξεις στους επιζώντες. Άλλη μια συρροή κρουσμάτων που συνδέεται με την επιδημία του 2018-20 εντοπίστηκε τον Φεβρουάριο και περιορίστηκε ως τον Μάιο έπειτα από έξι θανάτους.

Τα εμβόλια έχουν παίξει καθοριστικό ρόλο στον περιορισμό πρόσφατων ξεσπασμάτων πολύ πιο γρήγορα. Την περασμένη εβδομάδα υγειονομικοί άρχισαν να εμβολιάζουν ανθρώπους που είχαν έρθει σε επαφή με τα κρούσματα χρησιμοποιώντας εμβόλιο που έχει παρασκευαστεί από την Merck. Αυτό είναι ένα από τα δύο διαθέσιμα εμβόλια κατά του Έμπολα, το άλλο έχει παρασκευαστεί από την Johnson & Johnson.

