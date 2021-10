Life

“Άγριες Μέλισσες”: Η εμφάνιση της Μυρσίνης στη γιορτή του Σέργιου ανάβει… φωτιές (εικόνες)

Πώς θα αντιδράσει ο Ακύλας όταν μάθει για τη σχέση Μελέτη - Πηνελόπης;

Καταιγιστικές οι εξελίξεις και στο σημερινό επεισόδιο, με τους πρωταγωνιστές να έρχονται αντιμέτωποι με νέες προκλήσεις και διλήμματα που οδηγούν πολλές φορές σε..αδιέξοδα.

ΤΙ ΘΑ ΔΟΥΜΕ ΣΤΟ ΑΠΟΨΙΝΟ ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ

Η εμφάνιση της Μυρσίνης στη γιορτή του Σέργιου προκαλεί μεγάλη αναταραχή σε όλους. Ο Δούκας δέχεται τη βοήθεια του Ακύλα προκειμένου να αθωωθεί. Η Δόμνα κάνει μια συγκλονιστική κατάθεση και είναι η σειρά του Δούκα να ανέβει στο εδώλιο. Ο Λευτέρης δίνει στη Δρόσω να διαβάσει το θεατρικό του και της κάνει μια αναπάντεχη πρόταση. Ο Βάϊος παρακολουθεί στενά τον Λάμπρο που συναντιέται με την Ανθή. Θα φτάσει το γράμμα του στα χέρια της Ελένης; Η Ζωή εξομολογείται ένα μεγάλο της μυστικό στον Κωνσταντή. Η Πηνελόπη αποκαλύπτει στην Κορίνα την αλήθεια για τη σχέση της με τον Μελέτη. Πώς θ’ αντιδράσει ο Ακύλας όταν το μάθει;

