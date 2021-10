Life

“Game Of Chefs”: H ομαδική δοκιμασία της εβδομάδας και οι 11 γευσιγνώστες (εικόνες)

Οι τρεις σεφ θα διαλέξουν ο καθένας4 άτομα από την ομάδα τους για να διασταυρώσουν τις… κουτάλες τους σε μια πολύενδιαφέρουσα αναμέτρηση.

Απόψε στις 21:00 το «Game Of Chefs» ανοίγει την πόρτα του, για άλλη μία καυτή μάχη των Kitchen Lab.Η Ντορέττα Παπαδημητρίου καλωσορίζει τους διαγωνιζόμενους που είναι έτοιμοι ναχρησιμοποιήσουν… τα μαχαίρια τους και να έρθουν ένα βήμα πιο κοντά στο μεγάλο τους όνειροκαι την κατάκτηση του τίτλου του επόμενου κορυφαίου σεφ, αλλά και των 50.000 ευρώ!

Σήμερα, θα δούμε την 1η ομαδική δοκιμασία της εβδομάδας, η οποία είναι εμπνευσμένη από την ιταλική κουζίνα.

Οι τρεις σεφ, Αγγελος Λάντος, Βασίλης Μουρατίδης και Ανταμ Κοντοβάς, θα διαλέξουν ο καθένας4 άτομα από την ομάδα τους για να διασταυρώσουν τις… κουτάλες τους σε μια πολύενδιαφέρουσα αναμέτρηση.

Για την γκρι ομάδα (Λάντος) μαγειρεύουν οι Φραγκίσκος Μπαλαρίνης, Βαγγέλης Μπάκας,Φράνς Χοριέτι και Αντζελα Παπαβασιλείου. Για τη μπλε ομάδα (Μουρατίδης) μαγειρεύουν οι Αγγελος Σακάι, Διαμαντής Αναστασόπουλος,Ελένη Σκληρού και Γιώργος Καπενεκάκης. Για τη χακί ομάδα (Κοντοβάς) μαγειρεύουν οι Κωνσταντίνος Γαρυφάλλου, Μαρίνος Φακής,Ηλίας Σταμάτης Τεχάντα Καρακατσάνης και Γιώργος Μπερκάκης.

Κάθε ομάδα καλείται να ετοιμάσει πιάτα που θα βασίζονται σε ένα από τα τρία χρώματα της ιταλικής σημαίας -δηλαδή το πράσινο, το λευκό και το κόκκινο. Το χρώμα αυτό θα πρέπει να είναιεμφανές και να αναδεικνύεται στα πιάτα που θα δημιουργήσουν οι διαγωνιζόμενοι, ενώ θα πρέπεινα έχουν έντονο άρωμα και γεύση Ιταλίας.

Στο τέλος της δοκιμασίας, 11 γευσιγνώστες θα δοκιμάσουν τα πιάτα, χωρίς να ξέρουν σε ποιαομάδα ανήκει το καθένα, θα τα κρίνουν και θα δώσουν την ψήφο τους σε αυτά που θα ξεχωρίσουν.Η ομάδα που θα κερδίσει τις περισσότερες ψήφους θα είναι η νικήτρια και θα κερδίσει την ασυλία.

Τα πιάτα θα κρίνουν οι: Tommaso D'acquisto, Γιάννης Γιαννοπουλάκης, Χρήστος Στάης, ΣτάθηςΚαραγιαννόπουλος, Λευτέρης Σουχάιμπ, Αρης Τσανακλίδης, Marcello Vitolo Nanninella, ΗλίαςΤριάντης, Francesco Sirignano, Χριστίνα Τάραμα, Αντρέας Νίκας

.Με ποιον τρόπο προσπαθούν οι άλλοι δύο σεφ να κάνουν τον Άγγελο Λάντο να χάσει;Ποιος έδωσε το παρατσούκλι «κατσαρίδες» στην γκρι ομάδα;Γιατί ο Άγγελος Λάντος βάζει δύο αρχηγούς στην γκρι ομάδα; Και ποια είναι η αντίδραση των γυναικών της ομάδας;

Θα στοιχίσει το λάθος με τα χόρτα στην χακί ομάδα ή θα είναι για ακόμη μια φορά νικήτρια;Σε ποιο μέλος της ομάδας του έχει αδυναμία ο Βασίλης Μουρατίδης;Γιατί ο Άγγελος Λάντος δεν έμεινε ικανοποιημένος από την απόδοση των δύο αρχηγών;Πώς θα κρίνουν οι γευσιγνώστες τα πιάτα των ομάδων; Θεωρούν ότι έχουν σχέση με την ιταλική ή είναι εκτός θέματος; Ποια ομάδα θα κερδίσει;

